Akash System использует алмазы для охлаждения процессоров в дата-центрах, космической и военной технике23.11.24
Американская компания Akash System анонсировала разработку инновационной технологии охлаждения чипов под названием «алмазное охлаждение», нацеленную на использование в высокопроизводительных дата-центрах ИИ, космической и военной технике. В основе метода лежит использование синтетических алмазов как материала с теплопроводностью, в пять раз превышающей показатели меди. Это позволяет значительно повысить эффективность теплоотвода и снизить энергозатраты на охлаждение.
Технология, названная GaN-on-diamond, предполагает интеграцию полупроводников нитрида галлия (GaN) в алмазное покрытие, формируя уникальную подложку для чипов. По расчетам, это снизит температуру горячих зон GPU на 20°C при использовании жидкостного охлаждения, предотвратит троттлинг, увеличит частотный потенциал на 25% и уменьшит скорость работы вентиляторов на 50%. Эти преимущества обещают значительное повышение производительности и снижение энергопотребления для крупных вычислительных центров.
Akash System заключила меморандум с Министерством торговли США, рассчитывая на $18,2 миллиона прямого финансирования и $50 миллионов налоговых льгот. Дополнительно стартап уже привлек $18 миллионов от венчурных инвесторов.
Несмотря на перспективные заявления, технология находится на стадии разработки, и приведенные цифры пока основаны на теоретических расчетах. Реализация концепции GaN-on-diamond станет важным шагом в повышении эффективности охлаждения в сфере высоких технологий.
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Akash System использует алмазы для охлаждения процессоров в дата-центрах, космической и военной технике процессор разработка
Akash System заключила меморандум с Министерством торговли США, рассчитывая на $18,2 миллиона прямого финансирования и $50 миллионов налоговых льгот. Дополнительно стартап уже привлек $18 миллионов от венчурных инвесторов.
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