Akash System використовує алмази для охолодження процесорів у дата-центрах, космічній та військовій техніці

Американська компанія Akash System анонсувала розробку інноваційної технології охолодження чіпів під назвою «алмазне охолодження», націлену на використання у високопродуктивних дата-центрах ІІ, космічній та військовій техніці. В основі методу лежить використання синтетичних алмазів як матеріалу з теплопровідністю, яка в п’ять разів перевищує показники міді. Це дозволяє значно підвищити ефективність тепловідведення та знизити енерговитрати на охолодження.

Технологія, названа GaN-on-diamond, передбачає інтеграцію напівпровідників нітриду галію (GaN) в діамантове покриття, формуючи унікальну підкладку для чіпів. За розрахунками, це знизить температуру гарячих зон GPU на 20°C при використанні рідинного охолодження, запобігає тротлінгу, збільшить частотний потенціал на 25% і зменшить швидкість роботи вентиляторів на 50%. Ці переваги обіцяють значне підвищення продуктивності та зниження енергоспоживання для великих обчислювальних центрів.

Akash System уклала меморандум із Міністерством торгівлі США, розраховуючи на $18,2 мільйона прямого фінансування та $50 мільйонів податкових пільг. Додатково стартап уже залучив 18 мільйонів доларів від венчурних інвесторів.

Незважаючи на перспективні заяви, технологія знаходиться на стадії розробки, і наведені цифри поки що ґрунтуються на теоретичних розрахунках. Реалізація концепції GaN-on-diamond стане важливим кроком підвищення ефективності охолодження у сфері високих технологій.