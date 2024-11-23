Akash System використовує алмази для охолодження процесорів у дата-центрах, космічній та військовій техніці23.11.24
Американська компанія Akash System анонсувала розробку інноваційної технології охолодження чіпів під назвою «алмазне охолодження», націлену на використання у високопродуктивних дата-центрах ІІ, космічній та військовій техніці. В основі методу лежить використання синтетичних алмазів як матеріалу з теплопровідністю, яка в п’ять разів перевищує показники міді. Це дозволяє значно підвищити ефективність тепловідведення та знизити енерговитрати на охолодження.
Технологія, названа GaN-on-diamond, передбачає інтеграцію напівпровідників нітриду галію (GaN) в діамантове покриття, формуючи унікальну підкладку для чіпів. За розрахунками, це знизить температуру гарячих зон GPU на 20°C при використанні рідинного охолодження, запобігає тротлінгу, збільшить частотний потенціал на 25% і зменшить швидкість роботи вентиляторів на 50%. Ці переваги обіцяють значне підвищення продуктивності та зниження енергоспоживання для великих обчислювальних центрів.
Akash System уклала меморандум із Міністерством торгівлі США, розраховуючи на $18,2 мільйона прямого фінансування та $50 мільйонів податкових пільг. Додатково стартап уже залучив 18 мільйонів доларів від венчурних інвесторів.
Незважаючи на перспективні заяви, технологія знаходиться на стадії розробки, і наведені цифри поки що ґрунтуються на теоретичних розрахунках. Реалізація концепції GaN-on-diamond стане важливим кроком підвищення ефективності охолодження у сфері високих технологій.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Новий ноутбук Asus Zenbook S 16 виконаний у корпусі з незвичайного металу, побудований на базі свіжої платформи AMD, адаптованої для ІІ, та має відмінну автономність. Розкажемо про цей преміальний ноутбук детальніше
Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Akash System використовує алмази для охолодження процесорів у дата-центрах, космічній та військовій техніці процесор розробка
Akash System уклала меморандум із Міністерством торгівлі США, розраховуючи на $18,2 мільйона прямого фінансування та $50 мільйонів податкових пільг. Додатково стартап вже залучив 18 мільйонів доларів від венчурних інвесторів.
Bugatti W16 Mistral розігнався до 453,91 км/год і став найшвидшим родстером у світі автомобіль
Хоча Bugatti не розкрила, чи вносилися зміни до силової установки, автомобіль використав той же 8.0-літровий W16 двигун з чотирма турбінами та потужністю 1600 к.с.
Akash System використовує алмази для охолодження процесорів у дата-центрах, космічній та військовій техніці
Bugatti W16 Mistral розігнався до 453,91 км/год і став найшвидшим родстером у світі
ШІ Google Gemini Live тепер підтримує українську мову
Jeep випустила позашляховик із гібридним двигуном у стилі військового Willys MB 1941 року
Редактор 3D-моделей Blender отримав можливість створювати реалістичні текстури металу
Mercedes-Benz eCitaro K – низькопідлоговий електро-автобус із запасом ходу до 500 км
Кишеня для накопичувачів SSD Asus TUF Gaming A2 коштує 3999 грн.
Ajax представила дверний дзвінок, IP-камеру та інші новинки систем безпеки для дому
UPS заряджатиме свої електрофургони індуктивною зарядкою в Детройті