ADATA Legend 970 PRO — NVMe-накопители получили поддержку PCIe 5.0 и активное охлаждение

Компания ADATA Technology готовится к выпуску новой линейки твердотельных накопителей Legend 970 PRO с интерфейсом PCI Express 5.0 x4. Эти устройства формата M.2 2280 предлагаются с вместимостью 1, 2 и 4 ТБ и отличаются активной системой охлаждения, состоящей из алюминиевого радиатора и небольшого вентилятора, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла.

Интересной особенностью NVMe-накопителей Legend 970 PRO является использование контроллера InnoGrit IG5666 с внешним буфером DRAM и 232-слойными микросхемами памяти 3D NAND, предположительно типа TLC. В отличие от множества аналогичных SSD, использующих наработки Phison, этот контроллер обеспечивает выдающиеся скорости чтения и записи: до 14 Гбайт/с и до 11 Гбайт/с соответственно. Максимальная производительность достигает 1 800 000 IOPS на чтение и 1 300 000 IOPS на запись.

Объемы TBW (Total Bytes Written) варьируются от 740 Тбайт до 2960 Тбайт в зависимости от модели, что свидетельствует о высокой долговечности накопителей. Новинки будут сопровождаться пятилетней гарантией от производителя, однако цены на них пока не объявлены.