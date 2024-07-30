ADATA Legend 970 PRO – NVMe-накопичувачі отримали підтримку PCIe 5.0 та активне охолодження

Компанія ADATA Technology готується до випуску нової лінійки твердотільних накопичувачів Legend 970 PRO з інтерфейсом PCI Express 5.0 x4. Ці пристрої формату M.2 2280 пропонуються з місткістю 1, 2 і 4 ТБ та відрізняються активною системою охолодження, що складається з алюмінієвого радіатора та невеликого вентилятора, що забезпечує ефективне розсіювання тепла.

Цікавою особливістю NVMe-накопичувачів Legend 970 PRO є використання контролера InnoGrit IG5666 із зовнішнім буфером DRAM та 232-шаровими мікросхемами пам’яті 3D NAND, імовірно типу TLC. На відміну від безлічі аналогічних SSD, що використовують напрацювання Phison, цей контролер забезпечує видатні швидкості читання та запису: до 14 Гбайт/с та до 11 Гбайт/с відповідно. Максимальна продуктивність досягає 1800000 IOPS на читання і 1300000 IOPS на запис.

Об’єми TBW (Total Bytes Written) варіюються від 740 Тбайт до 2960 Тбайт залежно від моделі, що свідчить про високу довговічність накопичувачів. Новинки супроводжуватимуться п’ятирічною гарантією від виробника, проте ціни на них поки що не оголошені.