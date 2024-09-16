Acer Predator GX850 — 850-ваттный блок питания формата SFX

Acer продолжает расширять свой ассортимент компьютерных комплектующих, выпустив свой первый блок питания Predator GX850. Эта модель, выполненная в компактном формате SFX, предлагает мощность 850 Вт и соответствует современным стандартам ATX 3.0 и PCIe 5.1. Блок питания оснащен 12VHPWR-разъёмом с 12+4 контактами для питания высокопроизводительных видеокарт, что делает его идеальным решением для мощных игровых ПК.

Acer Predator GX850 получил сертификацию 80 Plus Gold. Внутреннее охлаждение обеспечивается 92-мм вентилятором на шарикоподшипнике, который работает в пассивном режиме при нагрузке до 20%, обеспечивая бесшумную работу при небольших нагрузках.

Габариты устройства составляют 125 x 100 x 63,5 мм, что позволяет установить его в компактные корпуса. Хотя точная цена Acer Predator GX850 не была объявлена, по данным зарубежных магазинов, она будет варьироваться в пределах 130-140 долларов.