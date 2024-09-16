Acer Predator GX850 – 850-ватний блок живлення формату SFX16.09.24
Acer продовжує розширювати свій асортимент комп’ютерних комплектуючих, випустивши перший блок живлення Predator GX850. Ця модель, виконана в компактному форматі SFX, пропонує потужність 850 Вт та відповідає сучасним стандартам ATX 3.0 та PCIe 5.1. Блок живлення оснащений 12VHPWR-роз’ємом із 12+4 контактами для живлення високопродуктивних відеокарт, що робить його ідеальним рішенням для потужних ігрових ПК.
Acer Predator GX850 отримав сертифікацію 80 Plus Gold. Внутрішнє охолодження забезпечується 92 мм вентилятором на шарикопідшипнику, який працює в пасивному режимі при навантаженні до 20%, забезпечуючи безшумну роботу при невеликих навантаженнях.
Габарити пристрою становлять 125 x 100 x 63,5 мм, що дозволяє встановити його у компактні корпуси. Хоча точна ціна Acer Predator GX850 не була оголошена, за даними закордонних магазинів, вона варіюватиметься в межах 130-140 доларів.
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