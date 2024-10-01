88% видеокарт, проданных во 2м квартале 2024 года, построены на базе чипов NVIDIA01.10.24
Согласно данным исследования Jon Peddie Research, во втором квартале 2024 года продажи графических карт расширения достигли 9,5 миллиона единиц, что на 9% больше по сравнению с первым кварталом и на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Лидером рынка остаётся Nvidia, которая поставила 88% всех графических процессоров для видеокарт в этот период. На втором месте — AMD с 12%, в то время как доля Intel практически достигла нуля. Эксперты отмечают, что в будущем Intel может изменить ситуацию с выходом новых 3D-ускорителей Arc Battlemage.
В ближайшие месяцы ожидается усиление конкуренции на рынке GPU. Nvidia готовится к анонсу нового поколения видеокарт GeForce RTX к концу 2024 года или в начале 2025-го. В то же время, Intel и AMD планируют представить подробности о своих новых 3D-ускорителях в первые месяцы 2025 года.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, выпущенная в октябре 2022 года, вскоре завершит свой жизненный цикл, как сообщают китайские источники. Производство этой флагманской модели, наряду с эксклюзивной для Китая версией GeForce RTX 4090 D, прекратится в октябре 2024 года. Это решение связано с подготовкой к запуску NVIDIA RTX 5090, которая, по слухам, появится в начале 2025 года.
Несмотря на высокую стоимость, которая в Украине начинается от ₴63 тыс., видеокарта пользовалась популярностью среди геймеров и специалистов в области искусственного интеллекта. Однако у RTX 4090 были и свои проблемы — особенно это касалось чрезмерного энергопотребления (TDP 450 Вт) и инцидентов с плавящимися разъемами питания, которые в некоторых случаях выводили карту из строя. Тем не менее, RTX 4090 стала эталоном игровой производительности, и спрос на нее оставался высоким.
С прекращением производства NVIDIA RTX 4090 и RTX 4090 D может возникнуть временный дефицит, что вероятно приведет к временному увеличению цен, особенно в сегменте искусственного интеллекта, где эта модель также активно используется.
Новая NVIDIA RTX 5090 обещает стать на 48% быстрее в играх и, по предварительным данным, будет оснащена 28 ГБ GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с. Вопрос об энергопотреблении пока остается открытым — разные источники дают противоречивую информацию: некоторые говорят о его увеличении, другие — о снижении.
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