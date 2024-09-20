NVIDIA снимает с производства самую мощную видеокарту RTX 4090

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, выпущенная в октябре 2022 года, вскоре завершит свой жизненный цикл, как сообщают китайские источники. Производство этой флагманской модели, наряду с эксклюзивной для Китая версией GeForce RTX 4090 D, прекратится в октябре 2024 года. Это решение связано с подготовкой к запуску NVIDIA RTX 5090, которая, по слухам, появится в начале 2025 года.

Несмотря на высокую стоимость, которая в Украине начинается от ₴63 тыс., видеокарта пользовалась популярностью среди геймеров и специалистов в области искусственного интеллекта. Однако у RTX 4090 были и свои проблемы — особенно это касалось чрезмерного энергопотребления (TDP 450 Вт) и инцидентов с плавящимися разъемами питания, которые в некоторых случаях выводили карту из строя. Тем не менее, RTX 4090 стала эталоном игровой производительности, и спрос на нее оставался высоким.

С прекращением производства NVIDIA RTX 4090 и RTX 4090 D может возникнуть временный дефицит, что вероятно приведет к временному увеличению цен, особенно в сегменте искусственного интеллекта, где эта модель также активно используется.

Новая NVIDIA RTX 5090 обещает стать на 48% быстрее в играх и, по предварительным данным, будет оснащена 28 ГБ GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с. Вопрос об энергопотреблении пока остается открытым — разные источники дают противоречивую информацию: некоторые говорят о его увеличении, другие — о снижении.

Модель GeForce RTX 4090 использует кристалл AD102 в конфигурации с 16 384 ядрами CUDA, которые обеспечивают почти 83 Тфлопс вычислительной мощности, и 384-разрядной шиной памяти. Видеобуфер набран микросхемами GDDR6X суммарным объёмом 24 ГБ, пропускная способность — 1008 Гбайт/с. Штатный уровень TDP составляет 450 Вт. Это на 100 Вт выше, чем у GeForce RTX 3090 на архитектуре Ampere.

Ранее США запретили экспорт в Китай потребительских и профессиональных видеокарт. Пока решение распространяется только на NVIDIA GeForce RTX 4090. Также осенью 2022 г. США запретили экспортировать в Китае чипы с определенной скоростью передачи данных. Ограничения коснулись ускорителей вычислений A100 и H100. Для решения проблемы компания NVIDIA создала их упрощенные версии – A800 и H800 соответственно.