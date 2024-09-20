NVIDIA знімає з виробництва найпотужнішу відеокарту RTX 409020.09.24
Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, випущена у жовтні 2022 року, незабаром завершить свій життєвий цикл, як повідомляють китайські джерела. Виробництво цієї флагманської моделі поряд з ексклюзивною для Китаю версією GeForce RTX 4090 D припиниться в жовтні 2024 року. Це рішення пов’язане з підготовкою до запуску NVIDIA RTX 5090, яка, з чуток, з’явиться на початку 2025 року.
Незважаючи на високу вартість, яка в Україні починається від ₴63 тис., відеокарта користувалася популярністю серед геймерів та спеціалістів у галузі штучного інтелекту. Однак у RTX 4090 були і свої проблеми – особливо це стосувалося надмірного енергоспоживання (TDP 450 Вт) і інцидентів з роз’ємами живлення, що плавляться, які в деяких випадках виводили карту з ладу. Проте RTX 4090 стала еталоном ігрової продуктивності, і попит на неї залишався високим.
З припиненням виробництва NVIDIA RTX 4090 і RTX 4090 D може виникнути тимчасовий дефіцит, що, ймовірно, призведе до тимчасового збільшення цін, особливо в сегменті штучного інтелекту, де ця модель також активно використовується.
Нова NVIDIA RTX 5090 обіцяє стати на 48% швидше в іграх і, за попередніми даними, буде оснащена 28 ГБ GDDR7 із пропускною спроможністю 28 Гбіт/с. Питання про енергоспоживання поки що залишається відкритим — різні джерела дають суперечливу інформацію: деякі говорять про його збільшення, інші про зниження.
Модель GeForce RTX 4090 використовує кристал AD102 в конфігурації з 16384 ядрами CUDA, які забезпечують майже 83 Тфлопс обчислювальної потужності, і 384-розрядною шиною пам’яті. Відеобуфер набраний мікросхемами GDDR6X сумарним об’ємом 24 ГБ, пропускна спроможність – 1008 Гбайт/с. Штатний рівень TDP складає 450 Вт.Це на 100 Вт вище, ніж у GeForce . RTX 3090 на архітектурі Ampere.
Раніше США заборонили експорт до Китаю споживчих та професійних відеокарт. Поки що рішення поширюється тільки на NVIDIA GeForce RTX 4090. Також восени 2022 р. США заборонили експортувати в Китаї чіпи з певною швидкістю передачі даних. Обмеження торкнулися прискорювачів обчислень A100 та H100. Для вирішення проблеми компанія NVIDIA створила їх спрощені версії – A800 та H800 відповідно.
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Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, випущена у жовтні 2022 року, незабаром завершить свій життєвий цикл, як повідомляють китайські джерела.