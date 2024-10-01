88% відеокарт, проданих у 2-му кварталі 2024 року, побудовано на базі чіпів NVIDIA01.10.24
За даними дослідження Jon Peddie Research, у другому кварталі 2024 року продаж графічних карт розширення досяг 9,5 мільйона одиниць, що на 9% більше у порівнянні з першим кварталом і на 46% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Лідером ринку залишається Nvidia, яка поставила 88% усіх графічних процесорів для відеокарт у цей період. На другому місці – AMD з 12%, тоді як частка Intel практично досягла нуля. Експерти зазначають, що у майбутньому Intel може змінити ситуацію з виходом нових 3D-прискорювачів Arc Battlemage.
Найближчими місяцями очікується посилення конкуренції на ринку GPU. Nvidia готується до анонсу нового покоління відеокарт GeForce RTX до кінця 2024 або на початку 2025-го. У той же час, Intel та AMD планують представити подробиці про свої нові 3D-прискорювачі у перші місяці 2025 року.
Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, випущена в жовтні 2022 року, невдовзі завершить свій життєвий цикл, як повідомляють китайські джерела. Виробництво цієї флагманської моделі поряд з ексклюзивною для Китаю версією GeForce RTX 4090 D припиниться в жовтні 2024 року. Це рішення пов’язане з підготовкою до запуску NVIDIA RTX 5090, яка, з чуток, з’явиться на початку 2025 року.
Незважаючи на високу вартість, яка в Україні починається від ₴63 тис., відеокарта користувалася популярністю серед геймерів та спеціалістів у галузі штучного інтелекту. Однак у RTX 4090 були і свої проблеми – особливо це стосувалося надмірного енергоспоживання (TDP 450 Вт) і інцидентів з роз’ємами живлення, що плавляться, які в деяких випадках виводили карту з ладу. Проте RTX 4090 стала еталоном ігрової продуктивності, і попит на неї залишався високим.
З припиненням виробництва NVIDIA RTX 4090 і RTX 4090 D може виникнути тимчасовий дефіцит, що, ймовірно, призведе до тимчасового збільшення цін, особливо в сегменті штучного інтелекту, де ця модель також активно використовується.
Нова NVIDIA RTX 5090 обіцяє стати на 48% швидше в іграх і, за попередніми даними, буде оснащена 28 ГБ GDDR7 із пропускною спроможністю 28 Гбіт/с. Питання про енергоспоживання поки що залишається відкритим — різні джерела дають суперечливу інформацію: деякі говорять про його збільшення, інші про зниження.
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