5 главных анонсов на Xbox Games Showcase 202410.06.24
На мероприятии Xbox Games Showcase показали много игр, но мы остановимся на самых интересных и значимых с нашей точки зрения анонсах.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Одним из самых ярких и ожидаемых показов Xbox Games Showcase стал трейлер украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ролик под названием “Время возможностей” продемонстрировал центральных персонажей Скифа и Рихтера, которые выбираются из бункера, исследуют Зону, ищут артефакты, вступают в перестрелки с другими группировками и отбиваются от опасных монстров. Летом GSC Game World обещает дополнительные анонсы, которые раскроют больше информации о S.T.A.L.K.E.R. 2.
Doom: The Dark Ages
Издательство Bethesda и студия id Software анонсировали новую часть легендарного шутера Doom. Новый Дум получил название Doom: The Dark Ages и станет приквелом предыдущих двух частей. Релиз Doom: The Dark Ages состоится в 2025 году. Игра выйдет на ПК (в Steam), Xbox Series и PlayStation 5. Шутер выполнен в готическом средневековом антураже. Судя по ролику, у палача Рока (Doom Slayer) появится щит, с помощью которого он сможет не только защищаться от выстрелов демонов, но и распиливать их на части.
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Konami представила зрелищный трейлер Metal Gear Solid Δ: Snake Eater — ремейка культового стелс-экшена 2005 года. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Но не ранее 2025 года.
Assassin’s Creed Shadows
Ubisoft показала ролик про Assassin’s Creed Shadows. Информации немного и все достаточно предсказуемо: самурай Ясукэ (Yasuke) хорош в открытом бою, а синоби Наоэ (Naoe) предпочитает действовать скрытно и наносить удары врагам неожиданно. Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 15 ноября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox.
Call of Duty: Black Ops 6
Сама же Microsoft не стала скромничать и начала Xbox Games Showcase с показа геймплейного трейлера Call of Duty: Black Ops 6. Зрителям напомнили, что события шутера развернутся в начале 90-х годов, когда по всему миру вспыхивали политические кризисы: распался СССР, Берлинская стена пала, а в Персидском заливе началась кровопролитная война. Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на ПК, PlayStation и Xbox, игра сразу появится в Game Pass.
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На мероприятии Xbox Games Showcase показали много игр, но мы остановимся на самых интересных и значимых с нашей точки зрения анонсах.
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