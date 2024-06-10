5 головних анонсів на Xbox Games Showcase 2024

На заході Xbox Games Showcase показали багато ігор, але ми зупинимося на найцікавіших і найвагоміших на наш погляд анонсах.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Одним із найяскравіших та найочікуваніших показів Xbox Games Showcase став трейлер українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ролик під назвою “Час можливостей” продемонстрував центральних персонажів Скіфа та Ріхтера, які вибираються з бункера, досліджують Зону, шукають артефакти, вступають у перестрілки з іншими угрупованнями та відбиваються від небезпечних монстрів. Влітку GSC Game World обіцяє додаткові новини, які розкриють більше інформації про S.T.A.L.K.E.R. 2.

Doom: The Dark Ages

Видавництво Bethesda та студія id Software анонсували нову частину легендарного шутера Doom. Новий Дум отримав назву Doom: The Dark Ages та стане приквелом попередніх двох частин. Реліз Doom: The Dark Ages відбудеться 2025 року. Гра вийде на ПК (Steam), Xbox Series і PlayStation 5. Шутер виконаний в готичному середньовічному антуражі. Судячи з ролика, у ката Рока (Doom Slayer) з’явиться щит, за допомогою якого він зможе не лише захищатись від пострілів демонів, а й розпилювати їх на частини.

Metal Gear Solid: Snake Eater

Konami представила видовищний трейлер Metal Gear Solid: Snake Eater – ремейка культового стелс-екшену 2005 року. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater буде доступна на PC, PlayStation 5 та Xbox Series. Але не раніше 2025 року.

Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft показала ролик про Assassin Creed Shadows. Інформації трохи і все досить передбачувано: самурай Ясуке (Yasuke) гарний у відкритому бою, а синобі Наое (Naoe) вважає за краще діяти потай і завдавати ударів ворогам несподівано. Реліз Assassin’s Creed Shadows відбудеться 15 листопада 2024 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox.

Call of Duty: Black Ops 6

Сама ж Microsoft не почала скромничати і почала Xbox Games Showcase з показу геймплейного трейлера Call of Duty: Black Ops 6. Глядачам нагадали, що події шутера розгорнуться на початку 90-х років, коли по всьому світу спалахували політичні кризи: розпався СРСР, Берлінська стіна впала, а в Перській затоці почалася кровопролитна війна. Call of Duty: Black Ops 6 вийде 25 жовтня на ПК, PlayStation та Xbox, гра відразу з’явиться у Game Pass.