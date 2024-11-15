30-летние игры за $40. Blizzard выпустила ремастеры Warcraft 1, 2 и 3

Blizzard, в честь 30-летия франшизы Warcraft, анонсировала и выпустила сборник Warcraft Remastered Battle Chest, включающий обновленные версии культовых стратегий, которые заложили основы жанра RTS и способствовали развитию одной из самых известных игровых серий.

В состав сборника входят Warcraft I: Remastered, Warcraft II: Remastered, а также Warcraft III: Reforged, дополненный бонусами из издания Spoils of War Edition. Оригинальные игры Warcraft: Orcs & Humans и Warcraft II также вошли в состав Battle Chest.

Ремастеры первых двух частей получили улучшенную графику и современное управление, поддерживают повышенное разрешение и позволяют переключаться между обновленным и классическим видами в реальном времени.

Дополнительно Blizzard выпустила обновление для Warcraft III: Reforged, увеличившее объем игры на 4 ГБ и получившее обозначение Warcraft III: Reforged 2.0. Обновление включает улучшенный интерфейс, переработанные локации и улучшенное качество графики.

Сборник Warcraft Remastered Battle Chest доступен для покупки в Battle.net по цене $39,99, в то время как ремастеры Warcraft I и II предлагаются по $9,99 за каждую игру.