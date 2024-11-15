30-річні ігри за 40 доларів. Blizzard випустила ремастери Warcraft 1, 2 та 3

Blizzard, на честь 30-річчя франшизи Warcraft, анонсувала та випустила збірку Warcraft Remastered Battle Chest, що включає оновлені версії культових стратегій, які заклали основи жанру RTS та сприяли розвитку однієї з найвідоміших ігрових серій.

До складу збірки входять Warcraft I: Remastered, Warcraft II: Remastered, а також Warcraft III: Reforged, доповнений бонусами з видання Spoils of War Edition. Оригінальні ігри Warcraft: Orcs & Humans та Warcraft II також увійшли до складу Battle Chest.

Ремайстри перших двох частин отримали покращену графіку та сучасне управління, підтримують підвищену роздільну здатність і дозволяють перемикатися між оновленим та класичним видами у реальному часі.

Додатково Blizzard випустила оновлення для Warcraft III: Reforged, яке збільшило обсяг гри на 4 ГБ і одержало позначення Warcraft III: Reforged 2.0. Оновлення включає покращений інтерфейс, перероблені локації та покращена якість графіки.

Збірка Warcraft Remastered Battle Chest доступна для покупки в Battle.net за ціною $39,99, тоді як ремастери Warcraft I та II пропонуються по $9,99 за кожну гру.