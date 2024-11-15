11.11.24

Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?

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Samsung Galaxy Flip6

Samsung Galaxy Flip – не зовсім іміджева історія. Компактний у складеному вигляді та практичний і класичний у розкладеному – він здається повноцінною альтернативою сучасним мобільним апаратам. Розберемося чи це так