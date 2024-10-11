27-дюймовый монитор Philips 27B2U6903 имеет матрицу 4K и датчик приближения11.10.24
Philips представила новый бизнес-монитор 27B2U6903, который отличается высокой функциональностью и продуманным дизайном. 27-дюймовый монитор с IPS-панелью обеспечивает разрешение 4K (3840 x 2160) при частоте обновления 60 Гц, яркостью 350 нит и коэффициентом контрастности 1000:1. Монитор также предлагает широкие углы обзора — 178º по горизонтали и вертикали. Монитор Philips 27B2U6903 уже доступен в продаже за €549.
Среди ключевых особенностей:
- Два порта Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки до 100 Вт и возможностью шлейфового подключения устройств.
- 2,5-гигабитный Ethernet-порт для быстрой передачи данных.
- USB-концентратор с четырьмя портами USB Type-A и USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств.
- Датчик присутствия PowerSensor 2, который помогает экономить энергию и повышает безопасность данных, автоматически активируя или блокируя подключенные устройства в зависимости от присутствия пользователя (работает с ОС Windows 11).
Ранее компания Philips представила новый бюджетный монитор 326M6FJSB. Он оснащен 31.5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2K (2560×1440 пикселей) и частотой обновления 60 Гц.
Панель имеет время отклика 5 мс, яркость до 250 нит, контрастность 1200:1 и угол обзора 178 градусов. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета (8 бит + FRC) с охватом цветовой гаммы 108% NTSC и 126% sRGB, а также технологию AMD FreeSync.
В мониторе предусмотрены порты HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и VGA, а также нерегулируемая подставка. Philips 326M6FJSB уже доступен в Китае за $138. Информация о выходе на глобальный рынок пока отсутствует.
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27-дюймовый монитор Philips 27B2U6903 имеет матрицу 4K и датчик приближенияPhilips монитор
27-дюймовый монитор Philips 27B2U6903 с IPS-панелью обеспечивает разрешение 4K (3840 x 2160) при частоте обновления 60 Гц, яркостью 350 нит
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