27-дюймовий монітор Philips 27B2U6903 має матрицю 4K та датчик наближення

Philips представила новий бізнес-монітор 27B2U6903, який відрізняється високою функціональністю та продуманим дизайном. 27-дюймовий монітор з IPS-панеллю забезпечує роздільну здатність 4K (3840 x 2160) при частоті оновлення 60 Гц, яскравістю 350 нит і коефіцієнтом контрастності 1000:1. Монітор також пропонує широкі кути огляду – 178 º по горизонталі та вертикалі. Монітор Philips 27B2U6903 вже доступний у продажу за €549.

Серед ключових особливостей:

Два порти Thunderbolt 4 з підтримкою зарядки до 100 Вт та можливістю шлейфового підключення пристроїв.

2,5-гігабітний Ethernet-порт для швидкої передачі даних.

USB-концентратор із чотирма портами USB Type-A та USB Type-C для зручного підключення периферійних пристроїв.

Датчик присутності PowerSensor 2, який допомагає економити енергію та підвищує безпеку даних, автоматично активуючи або блокуючи підключені пристрої залежно від присутності користувача (працює з ОС Windows 11).

Раніше компанія Philips представила новий бюджетний монітор 326M6FJSB. Він оснащений 31.5-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2K (2560×1440 пікселів) та частотою оновлення 60 Гц.

Панель має час відгуку 5 мс, яскравість до 250 нит, контрастність 1200:1 та кут огляду 178 градусів. Екран підтримує 10-бітну глибину кольору (8 біт + FRC) з охопленням кольорової гами 108% NTSC і 126% sRGB, а також технологію AMD FreeSync.

У моніторі передбачені порти HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 та VGA, а також нерегульована підставка. Philips 326M6FJSB вже доступний у Китаї за $138. Інформація про вихід на глобальний ринок поки що відсутня.