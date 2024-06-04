27-дюймовый игровой монитор ASUS ROG Strix XG27UCG с разрешением 4K имеет частоту 320 Гц04.06.24
Новый монитор ASUS ROG Strix XG27UCG оснащён 27-дюймовой Fast IPS панелью с возможностью переключения между разрешениями FHD и 4K.
В режиме FHD экран работает с частотой обновления 320 Гц, а в режиме 4K — с частотой 160 Гц. Монитор обладает временем отклика 1 мс, что обеспечивает плавное и быстрое отображение изображения.
ROG Strix XG27UCG оснащён разъёмами USB-C с поддержкой Power Delivery, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, что делает его совместимым с широким спектром устройств. В дополнение к этому, новинка имеет встроенный держатель для мобильного телефона, что добавляет удобства пользователям.
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Новый монитор ASUS ROG Strix XG27UCG оснащён 27-дюймовой Fast IPS панелью с возможностью переключения между разрешениями FHD и 4K.
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