27-дюймовий ігровий монітор ASUS ROG Strix XG27UCG з роздільною здатністю 4K має частоту 320 Гц

Новий монітор ASUS ROG Strix XG27UCG оснащений 27-дюймовою Fast IPS панеллю з можливістю перемикання між дозволами FHD та 4K.

У режимі FHD екран працює із частотою оновлення 320 Гц, а режимі 4K — із частотою 160 Гц. Монітор має час відгуку 1 мс, що забезпечує плавне і швидке відображення зображення.

ROG Strix XG27UCG оснащений роз’ємами USB-C з підтримкою Power Delivery, DisplayPort 1.4 та HDMI 2.1, що робить його сумісним із широким спектром пристроїв. На додаток до цього новинка має вбудований тримач для мобільного телефону, що додає зручності користувачам.