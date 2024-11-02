25% кода для Google пишет искусственный интеллект02.11.24
Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet, сообщил, что искусственный интеллект создаёт четверть нового кода для Google, однако этот код тщательно проверяется и утверждается инженерами. Использование ИИ для разработки не ново, но для лидера отрасли, такого как Google, полагаться на ИИ в таком объёме — и полезно, и одновременно настораживает, особенно с точки зрения перспектив начинающих разработчиков. Пичаи подчеркнул, что, хотя ИИ активно участвует в создании программного обеспечения, окончательный контроль остается за инженерами, и поэтому не стоит говорить о самостоятельности ИИ в этом процессе.
Кроме того, Google совершенствует алгоритмы поиска, включая функцию AI Overviews, которая помогает собирать и кратко излагать онлайн-результаты. Это расширяет возможности поиска, позволяя пользователям получать ответы на более разнообразные запросы.
Alphabet также демонстрирует стабильные финансовые результаты: чистая прибыль компании за год выросла на 34%. В частности, увеличение доходов обеспечили новые услуги на базе ИИ и рост рекламы на YouTube, что привело к увеличению дохода компании на 15% (до $88,2 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль подразделения Google Services поднялась на 28%, несмотря на затраты на поддержание ИИ-моделей, а операционная прибыль Google Cloud возросла в 7,3 раза, составив $1,94 млрд.
Ранее Google объявила о планах использовать малые ядерные реакторы для обеспечения энергией своих центров обработки данных с искусственным интеллектом. Для этого компания сотрудничает с Kairos Power, которая разрабатывает инновационные реакторы с использованием расплавленной соли в качестве теплоносителя. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию к концу десятилетия, а к 2035 году компания намерена запустить больше таких реакторов.
Решение обусловлено растущим спросом на мощные и устойчивые энергетические ресурсы, вызванным увеличением использования технологий ИИ. Ядерная энергия, не выделяющая углерод и обеспечивающая постоянное снабжение электричеством, позволяет технологическим компаниям, таким как Google, Amazon и Microsoft, сокращать углеродный след и обеспечивать стабильность работы своих инфраструктур.
Kairos Power специализируется на малых модульных реакторах с расплавленными фтористыми солями, которые считаются более гибкими и эффективными по сравнению с традиционными атомными станциями. Эти реакторы предлагают постоянное энергоснабжение, в отличие от возобновляемых источников, таких как солнечные или ветровые, которые зависят от погодных условий.
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25% кода для Google пишет искусственный интеллектGoogle искусственный интеллект разработка
Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet, сообщил, что искусственный интеллект создаёт четверть нового кода для Google, однако этот код тщательно проверяется и утверждается инженерами
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