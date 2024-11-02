25% коду для Google пише штучний інтелект

Сундар Пічаї, генеральний директор Alphabet, повідомив, що штучний інтелект створює чверть нового коду для Google, проте цей код ретельно перевіряється та затверджується інженерами. Використання ІІ для розробки не нове, але для лідера галузі, такого як Google, покладатися на ІІ в такому обсязі — і корисно, і одночасно насторожує, особливо з точки зору перспектив розробників-початківців. Пічаї підкреслив, що хоча ІІ бере активну участь у створенні програмного забезпечення, остаточний контроль залишається за інженерами, і тому не варто говорити про самостійність ІІ в цьому процесі.

Крім того, Google удосконалює алгоритми пошуку, включаючи функцію AI Overviews, яка допомагає збирати та коротко викладати онлайн-результати. Це розширює можливості пошуку, дозволяючи користувачам отримувати відповіді різноманітні запити.

Alphabet також демонструє стабільні фінансові результати: чистий прибуток компанії за рік зріс на 34%. Зокрема, збільшення доходів забезпечили нові послуги на базі ІІ та зростання реклами на YouTube, що призвело до збільшення доходу компанії на 15% (до $88,2 млрд) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Операційний прибуток підрозділу Google Services піднявся на 28%, незважаючи на витрати на підтримку ІІ-моделей, а операційний прибуток Google Cloud зріс у 7,3 раза, склавши $1,94 млрд.

Раніше Google оголосила про плани використовувати малі ядерні реактори для забезпечення енергією своїх центрів обробки даних із штучним інтелектом. Для цього компанія співпрацює з Kairos Power, яка розробляє інноваційні реактори з використанням розплавленої солі як теплоносія. Перший реактор планується ввести в експлуатацію до кінця десятиліття, а до 2035 року компанія має намір запустити більше таких реакторів.

Рішення обумовлено зростаючим попитом на потужні та стійкі енергетичні ресурси, спричиненим збільшенням використання технологій ІІ. Ядерна енергія, що не виділяє вуглець і забезпечує постійне постачання електроенергії, дозволяє технологічним компаніям, таким як Google, Amazon і Microsoft, скорочувати вуглецевий слід і забезпечувати стабільність роботи своїх інфраструктур.

Kairos Power спеціалізується на малих модульних реакторах з розплавленими фтористими солями, які вважаються більш гнучкими та ефективними порівняно з традиційними атомними станціями. Ці реактори пропонують постійне енергопостачання на відміну від поновлюваних джерел, таких як сонячні або вітрові, які залежать від погодних умов.