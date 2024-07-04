20 лучших игр первой половины 2024 года по версии Metacritic

На Metacritic составили список 20 лучших игр, которые уже вышли в 2024 году.

Первое место занимает эксклюзив PlayStation 5 Final Fantasy VII Rebirth. Второе место за инди-хитом Animal Well, а «бронза» у еще одного инди-хита — Balatro. Четвертое место досталось файтингу Tekken 8, а замыкает пятерку Like a Dragon: Infinite Wealth.

20 лучших игр на Metacritic за первую половину 2024 года:

Final Fantasy VII Rebirth — 92 балла из 100 Animal Well — 91 Balatro — 90 Tekken 8 — 90 Like a Dragon: Infinite Wealth — 89 Lorelei and the Laser Eyes — 88 Paper Mario: The Thousand-Year Door — 88 Persona 3 Reload — 87 Riven — 87 Shin Megami Tensei V: Vengeance — 87 qomp2 — 87 Minishoot’ Adventures — 87 Mullet MadJack — 86 Unicorn Overlord — 86 Prince of Persia: The Lost Crown — 86 Sons of the Forest — 86 Dragon’s Dogma 2 — 86 1000xRESIST — 85 Solium Infernum — 85 Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island — 84