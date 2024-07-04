20 лучших игр первой половины 2024 года по версии Metacritic04.07.24
На Metacritic составили список 20 лучших игр, которые уже вышли в 2024 году.
Первое место занимает эксклюзив PlayStation 5 Final Fantasy VII Rebirth. Второе место за инди-хитом Animal Well, а «бронза» у еще одного инди-хита — Balatro. Четвертое место досталось файтингу Tekken 8, а замыкает пятерку Like a Dragon: Infinite Wealth.
20 лучших игр на Metacritic за первую половину 2024 года:
- Final Fantasy VII Rebirth — 92 балла из 100
- Animal Well — 91
- Balatro — 90
- Tekken 8 — 90
- Like a Dragon: Infinite Wealth — 89
- Lorelei and the Laser Eyes — 88
- Paper Mario: The Thousand-Year Door — 88
- Persona 3 Reload — 87
- Riven — 87
- Shin Megami Tensei V: Vengeance — 87
- qomp2 — 87
- Minishoot’ Adventures — 87
- Mullet MadJack — 86
- Unicorn Overlord — 86
- Prince of Persia: The Lost Crown — 86
- Sons of the Forest — 86
- Dragon’s Dogma 2 — 86
- 1000xRESIST — 85
- Solium Infernum — 85
- Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island — 84
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20 лучших игр первой половины 2024 года по версии Metacriticигры рейтинг
Первое место занимает эксклюзив PlayStation 5 Final Fantasy VII Rebirth. Второе место за инди-хитом Animal Well, а «бронза» у еще одного инди-хита — Balatro. Четвертое место досталось файтингу Tekken 8, а замыкает пятерку Like a Dragon: Infinite Wealth.
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