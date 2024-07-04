20 найкращих ігор першої половини 2024 року за версією Metacritic

На Metacritic склали список 20 найкращих ігор, які вже вийшли у 2024 році.

Перше місце займає ексклюзив PlayStation 5 Final Fantasy VII Rebirth. Друге місце за інді-хітом Animal Well, а “бронза” у ще одного інді-хіта – Balatro. Четверте місце дісталося файтинг Tekken 8, а замикає п’ятірку Like a Dragon: Infinite Wealth.

20 найкращих ігор на Metacritic за першу половину 2024 року:

Final Fantasy VII Rebirth – 92 балла из 100 Animal Well – 91 Balatro – 90 Tekken 8 – 90 Like a Dragon: Infinite Wealth – 89 Lorelei and the Laser Eyes – 88 Paper Mario: The Thousand-Year Door — 88 Persona 3 Reload — 87 Riven — 87 Shin Megami Tensei V: Vengeance — 87 qomp2 — 87 Minishoot’ Adventures — 87 Mullet MadJack — 86 Unicorn Overlord — 86 Prince of Persia: The Lost Crown — 86 Sons of the Forest — 86 Dragon’s Dogma 2 – 86 1000xRESIST – 85 Solium Infernum – 85 Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 84