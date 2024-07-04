20 найкращих ігор першої половини 2024 року за версією Metacritic04.07.24
На Metacritic склали список 20 найкращих ігор, які вже вийшли у 2024 році.
Перше місце займає ексклюзив PlayStation 5 Final Fantasy VII Rebirth. Друге місце за інді-хітом Animal Well, а “бронза” у ще одного інді-хіта – Balatro. Четверте місце дісталося файтинг Tekken 8, а замикає п’ятірку Like a Dragon: Infinite Wealth.
20 найкращих ігор на Metacritic за першу половину 2024 року:
- Final Fantasy VII Rebirth – 92 балла из 100
- Animal Well – 91
- Balatro – 90
- Tekken 8 – 90
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 89
- Lorelei and the Laser Eyes – 88
- Paper Mario: The Thousand-Year Door — 88
- Persona 3 Reload — 87
- Riven — 87
- Shin Megami Tensei V: Vengeance — 87
- qomp2 — 87
- Minishoot’ Adventures — 87
- Mullet MadJack — 86
- Unicorn Overlord — 86
- Prince of Persia: The Lost Crown — 86
- Sons of the Forest — 86
- Dragon’s Dogma 2 – 86
- 1000xRESIST – 85
- Solium Infernum – 85
- Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 84
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20 найкращих ігор першої половини 2024 року за версією Metacriticігри рейтинг
Перше місце займає ексклюзив PlayStation 5 Final Fantasy VII Rebirth. Друге місце за інді-хітом Animal Well, а “бронза” у ще одного інді-хіта – Balatro. Четверте місце дісталося файтинг Tekken 8, а замикає п’ятірку Like a Dragon: Infinite Wealth.
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