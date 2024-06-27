Защищенные часы Casio G-SHOCK GBD-300 могут отслеживать тренировки и работают от одного заряда до 2 лет27.06.24
Компания Casio расширила свою линейку умных часов с новой моделью G-SHOCK GBD-300. Эти часы сочетают в себе прочность и функциональность для активного образа жизни.
Основные характеристики G-SHOCK GBD-300 включают:
- Дисплей: LCD-дисплей с двойной конструкцией ободка для защиты от ударов.
- Функции отображения: Возможность отображения времени, даты, будильника, положения солнца и других показателей.
- Фитнесс-трекинг: Встроенные функции для измерения расстояния, темпа, шагов и сожженных калорий.
- Подключение к смартфону: Используется Bluetooth для подключения к смартфону.
- Приложение: Настройка и управление через фирменное мобильное приложение.
- Стойкость к воде, пыли и холоду: Гаджет защищен от воды, пыли и холода.
- Питание: Работает от батареи CR2032 с заявленным сроком службы до 2 лет.
Часы будут доступны в трех цветах: черном, белом и желтом. Продажи начнутся в июле, а точная цена пока не была объявлена производителем.
GBD-300 предлагает пользователям не только функциональность спортивных часов, но и надежную защиту от повреждений и высокую степень стойкости к различным условиям эксплуатации, что делает их привлекательными для активных пользователей.
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