Захищений годинник Casio G-SHOCK GBD-300 може відстежувати тренування і працює від одного заряду до 2 років27.06.24
Компанія Casio розширила свою лінійку розумного годинника з новою моделлю G-SHOCK GBD-300. Цей годинник поєднує в собі міцність і функціональність для активного способу життя.
Основні характеристики G-SHOCK GBD-300 включають:
- Дисплей: LCD-дисплей з подвійною конструкцією обідка для захисту від ударів.
- Функції відображення: Можливість відображення часу, дати, будильника, положення сонця та інших показників.
- Фітнес-трекінг: Вбудовані функції для вимірювання відстані, темпу, кроків та спалених калорій.
- Підключення до смартфону: Використовується Bluetooth для підключення до смартфону.
- Додаток: Налаштування та керування через фірмовий мобільний додаток.
- Стійкість до води, пилу та холоду: Гаджет захищений від води, пилу та холоду.
- Живлення: Працює від батареї CR2032 із заявленим терміном служби до 2 років.
Годинник буде доступний у трьох кольорах: чорному, білому та жовтому. Продаж розпочнеться в липні, а точна ціна поки не була оголошена виробником.
GBD-300 пропонує користувачам не тільки функціональність спортивного годинника, але й надійний захист від пошкоджень та високий ступінь стійкості до різних умов експлуатації, що робить їх привабливими для активних користувачів.
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