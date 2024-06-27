Захищений годинник Casio G-SHOCK GBD-300 може відстежувати тренування і працює від одного заряду до 2 років

Компанія Casio розширила свою лінійку розумного годинника з новою моделлю G-SHOCK GBD-300. Цей годинник поєднує в собі міцність і функціональність для активного способу життя.

Основні характеристики G-SHOCK GBD-300 включають:

Дисплей: LCD-дисплей з подвійною конструкцією обідка для захисту від ударів. Функції відображення: Можливість відображення часу, дати, будильника, положення сонця та інших показників. Фітнес-трекінг: Вбудовані функції для вимірювання відстані, темпу, кроків та спалених калорій. Підключення до смартфону: Використовується Bluetooth для підключення до смартфону. Додаток: Налаштування та керування через фірмовий мобільний додаток. Стійкість до води, пилу та холоду: Гаджет захищений від води, пилу та холоду. Живлення: Працює від батареї CR2032 із заявленим терміном служби до 2 років.

Годинник буде доступний у трьох кольорах: чорному, білому та жовтому. Продаж розпочнеться в липні, а точна ціна поки не була оголошена виробником.

GBD-300 пропонує користувачам не тільки функціональність спортивного годинника, але й надійний захист від пошкоджень та високий ступінь стійкості до різних умов експлуатації, що робить їх привабливими для активних користувачів.