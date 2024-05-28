YouTube перематывает видео в конец при активном блокировщике рекламы

YouTube продолжает активно бороться с использованием блокировщиков рекламы, внедряя новые строгие ограничения. Теперь платформа полностью блокирует просмотр видео, если у пользователя активирован блокировщик рекламы. Видео сначала показывает несколько секунд, а затем внезапно перескакивает к самому концу. Это явление наблюдается исключительно у пользователей с установленным блокировщиком рекламы. При отключении блокировщика видео воспроизводятся нормально.

Некоторые пользователи также отмечают, что это странное поведение происходит даже при повторном воспроизведении видео. При попытке перейти к определенной части видео оно может бесконечно загружаться. В июне прошлого года YouTube ограничил количество просмотров до трех роликов для пользователей с блокировщиками рекламы, а в ноябре начал заметно замедлять работу сайта для них. Новые ограничения охватили еще больше пользователей, вынуждая их отказаться от использования блокировщиков рекламы.