YouTube перемотує відео в кінець з активним блокувальником реклами28.05.24
YouTube продовжує активно боротися з використанням блокувальників реклами, запроваджуючи нові суворі обмеження. Тепер платформа повністю блокує перегляд відео, якщо у користувача активовано блокувальник реклами. Відео спочатку показує кілька секунд, а потім раптово перескакує до кінця. Це явище спостерігається виключно у користувачів із встановленим блокувальником реклами. При відключенні блокувальника відео відтворюються нормально.
Деякі користувачі також відзначають, що ця дивна поведінка відбувається навіть при повторному відтворенні відео. При спробі перейти до певної частини відео, воно може нескінченно завантажуватися. У червні минулого року YouTube обмежив кількість переглядів до трьох роликів для користувачів із блокувальниками реклами, а в листопаді почав помітно уповільнювати роботу сайту для них. Нові обмеження охопили ще більше користувачів, змушуючи їх відмовитись від використання блокувальників реклами.
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
YouTube перемотує відео в кінець з активним блокувальником рекламиYouTube блокування відео реклама
YouTube продовжує активно боротися з використанням блокувальників реклами, запроваджуючи нові суворі обмеження. Тепер платформа повністю блокує перегляд відео, якщо у користувача активовано блокувальник реклами.
Gmail зможе автоматично сортувати не пріоритетні емейлиGoogle оновлення пошта
Папка “Оновлення” в Gmail переміщатиме листи з низьким пріоритетом, такі як автоматичні підтвердження або квитанції, з основного ібоксу