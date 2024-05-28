YouTube перемотує відео в кінець з активним блокувальником реклами

YouTube продовжує активно боротися з використанням блокувальників реклами, запроваджуючи нові суворі обмеження. Тепер платформа повністю блокує перегляд відео, якщо у користувача активовано блокувальник реклами. Відео спочатку показує кілька секунд, а потім раптово перескакує до кінця. Це явище спостерігається виключно у користувачів із встановленим блокувальником реклами. При відключенні блокувальника відео відтворюються нормально.

Деякі користувачі також відзначають, що ця дивна поведінка відбувається навіть при повторному відтворенні відео. При спробі перейти до певної частини відео, воно може нескінченно завантажуватися. У червні минулого року YouTube обмежив кількість переглядів до трьох роликів для користувачів із блокувальниками реклами, а в листопаді почав помітно уповільнювати роботу сайту для них. Нові обмеження охопили ще більше користувачів, змушуючи їх відмовитись від використання блокувальників реклами.