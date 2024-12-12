YouTube Music позволит делиться временными метками в песнях и подкастах

YouTube Music получил обновление, которое упрощает делиться конкретными моментами из подкастов, песен или концертов. Теперь пользователи могут указать точное время начала воспроизведения, чтобы поделиться интересным фрагментом.

Как работает

Во время воспроизведения нажмите кнопку «Поделиться». В верхнем правом углу выберите опцию «Начать с x:xx», где «x:xx» — это текущий момент воспроизведения. Ссылка, сгенерированная для вашего друга, будет содержать параметр t=XX , что гарантирует начало воспроизведения с выбранного времени.

Эта функция полезна для:

Подкастов, чтобы отметить интересное обсуждение.

Песен и концертов, чтобы поделиться запоминающимся отрывком.

Текущие ограничения

На Android, хотя функция уже доступна, меню «Поделиться» пока не соответствует обновленному стилю iOS. Ожидается, что это будет исправлено в будущих обновлениях. Функция также доступна в веб-версии YouTube Music, что делает её доступной для всех.

Музыкальный сервис YouTube Music получил обновленный дизайн меню с тремя точками, который теперь выглядит как плавающая панель с закругленными углами, заменив старое меню, занимавшее всю ширину экрана. Несмотря на сохранение тёмного фона, новый дизайн стал визуально легче и современнее.

Все меню с тремя точками получили этот редизайн, за исключением функции совместного использования на Android, где по-прежнему используется старый стиль, в то время как на iOS уже внедрён новый. Ещё одним обновлением стала кнопка подключения для трансляции, которая теперь размещается поверх обложки альбома, чтобы избежать лишней яркости на экране.

Эти изменения стали частью более глобальных обновлений YouTube, включая изменения в нижней панели навигации основного приложения.