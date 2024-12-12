YouTube Music дозволить ділитися тимчасовими мітками в піснях та подкастах

YouTube Music отримав оновлення, яке спрощує ділитися конкретними моментами з подкастів, пісень чи концертів. Тепер користувачі можуть вказати точний час початку відтворення, щоб поділитись цікавим фрагментом.

Як працює

Під час відтворення натисніть кнопку “Поділитися”. У верхньому правому куті виберіть опцію “Почати з x:xx”, де “x:xx” – це поточний момент відтворення. Посилання, згенероване для вашого друга, міститиме параметр t=XX , що гарантує початок відтворення з вибраного часу.

Ця функція корисна для:

Підкастів, щоб відзначити цікаве обговорення.

Пісень і концертів, щоб поділитися уривком, що запам’ятовується.

Поточні обмеження

На Android, хоча функція вже доступна, меню “Поділитися” поки що не відповідає оновленому стилю iOS. Очікується, що це буде виправлено у майбутніх оновленнях. Функція також доступна на веб-версії YouTube Music, що робить її доступною для всіх.

Музичний сервіс YouTube Music отримав оновлений дизайн меню з трьома точками, який тепер виглядає як плаваюча панель із закругленими кутами, замінивши старе меню, що займало всю ширину екрану. Незважаючи на збереження темного фону, новий дизайн став візуально легшим та сучаснішим.

Все меню з трьома точками отримали цей редизайн, за винятком функції спільного використання на Android, де використовується старий стиль, в той час як на iOS вже впроваджений новий. Ще одним оновленням стала кнопка підключення для трансляції, яка тепер розміщується поверх обкладинки альбому, щоб уникнути надмірної яскравості на екрані.

Ці зміни стали частиною глобальних оновлень YouTube, включаючи зміни в нижній панелі навігації основної програми.