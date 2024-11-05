Xiaomi Watch S4 получили сменные рамки корпуса и управление жестами

Xiaomi представила новый продукт — умные часы Watch S4, которые стали более доступной альтернативой модели Watch S4 Sport. Эти часы сочетают стильный дизайн и современные технологии, позволяя пользователям адаптировать устройство под свои предпочтения.

Xiaomi Watch S4 предлагают интересные функции: пользователи могут менять не только ремешки и циферблаты, но и безели. Новинкой стало управление жестами, позволяющее выполнять различные действия, такие как включение света в умном доме одним взмахом руки.

Часы оснащены датчиком для измерения пульса и уровня кислорода в крови с точностью 98,2%, а также улучшенным алгоритмом отслеживанием сна. Для активных пользователей доступно более 150 спортивных режимов, включая режим бега, который помогает контролировать осанку во время тренировок. Кроме того, в устройствах предусмотрены eSIM, чип NFC и модуль GPS.

1,43-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает яркость до 1500 нит, а батарея обеспечивает работу до 15 дней без подзарядки. В Китае цена Xiaomi Watch S4 составит 999 юаней (примерно 129 евро), а версия с eSIM будет стоить 1199 юаней (около 155 евро). Данных о международном запуске пока нет.