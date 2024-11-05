Xiaomi Watch S4 получили сменные рамки корпуса и управление жестами05.11.24
Xiaomi представила новый продукт — умные часы Watch S4, которые стали более доступной альтернативой модели Watch S4 Sport. Эти часы сочетают стильный дизайн и современные технологии, позволяя пользователям адаптировать устройство под свои предпочтения.
Xiaomi Watch S4 предлагают интересные функции: пользователи могут менять не только ремешки и циферблаты, но и безели. Новинкой стало управление жестами, позволяющее выполнять различные действия, такие как включение света в умном доме одним взмахом руки.
Часы оснащены датчиком для измерения пульса и уровня кислорода в крови с точностью 98,2%, а также улучшенным алгоритмом отслеживанием сна. Для активных пользователей доступно более 150 спортивных режимов, включая режим бега, который помогает контролировать осанку во время тренировок. Кроме того, в устройствах предусмотрены eSIM, чип NFC и модуль GPS.
1,43-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает яркость до 1500 нит, а батарея обеспечивает работу до 15 дней без подзарядки. В Китае цена Xiaomi Watch S4 составит 999 юаней (примерно 129 евро), а версия с eSIM будет стоить 1199 юаней (около 155 евро). Данных о международном запуске пока нет.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Мышка Logitech M196 предназначена для работы, доступная по цене, удобна при своих размерах, беспроводная, и работает целый год от батарейки. Что еще нужно?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Xiaomi Watch S4 получили сменные рамки корпуса и управление жестамиXiaomi умные часы
Часы Xiaomi Watch S4 оснащены датчиком для измерения пульса и уровня кислорода в крови с точностью 98,2%, а также улучшенным алгоритмом отслеживанием сна
Игры серии Call of Duty купили полмиллиарда раз за 20 летCall of Duty игры статистика
Релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6 стал самым успешным в истории франшизы, укрепив её позиции на игровом рынке