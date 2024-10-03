Xbox PC Game Pass стал дороже в Украине

С сентября 2024 года для украинских игроков подписка на PC Game Pass от Microsoft подорожала на 40 гривен и теперь стоит 230 гривен в месяц, по сравнению с предыдущей ценой в 190 гривен.

Стоимость первого 14-дневного периода для новых пользователей осталась прежней – 39,99 гривен. Подписка PC Game Pass предоставляет доступ к сотням высококачественных игр для ПК, включая новые игры, которые добавляются в день их выхода.

Также подписчики получают доступ к сервису EA Play для ПК без дополнительной платы, скидки и эксклюзивные предложения, а также различные преимущества в играх Riot Games.

Согласно последним данным, компания Sony продолжает лидировать в сегменте игровых консолей, с отгрузкой 61,7 миллиона PlayStation 5 к июню текущего года. Это более чем в два раза превосходит объёмы поставок Xbox Series, достигшие 28,3 миллиона штук. Анализ рынка, проведённый изданием The Wall Street Journal, выявил причины такого разрыва, подчеркнув преимущество Sony в этом противостоянии.

Эпоха Xbox 360 и PlayStation 3 была наиболее удачной для Microsoft, когда продажи обеих консолей были почти равными. Однако в прошлом поколении Sony укрепила свои позиции, и с PlayStation 5 этот отрыв только увеличился. Несмотря на рекламу Xbox Series как самой мощной консоли, у PlayStation 5 есть важное преимущество — эксклюзивные игры. Xbox Series в последние годы не предоставила сильных проектов уровня Halo или Gears of War, и последние эксклюзивы оказались неудачными. Кроме того, сервис Xbox Game Pass, несмотря на его популярность и перспективность, снижает необходимость покупки самой консоли, так как многие игры доступны по подписке.

Тем не менее, Sony тоже сталкивается с трудностями. Недавно компания анонсировала PlayStation 5 Pro, которая вызвала волну негатива из-за высокой цены — 699 долларов (799 евро в Европе) без дискового привода и подставки. Технические улучшения консоли также подверглись критике, так как многие игры до сих пор не поддерживают разрешения, которые были бы по-настоящему высокими для такой мощной платформы. В связи с этим возникают сомнения, что PlayStation 5 Pro сможет достичь ожидаемых продаж, особенно на фоне растущих продаж Xbox Series в Японии после анонса новой модели Sony.