20.09.24

Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация

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ASUS ExpertBook B9 B9403CV

Свежая платформа Intel нашла свое место в ноутбуке ASUS ExpertBook B9 B9403CV для корпоративного сегмента. Здесь есть буквально все что нужно для работы, а вес при этом не превышает килограмма.