Sony продала 62 миллиона консолей PlayStation 5, а Microsoft только 28,3 млн Xbox Series20.09.24
Согласно последним данным, компания Sony продолжает лидировать в сегменте игровых консолей, с отгрузкой 61,7 миллиона PlayStation 5 к июню текущего года. Это более чем в два раза превосходит объёмы поставок Xbox Series, достигшие 28,3 миллиона штук. Анализ рынка, проведённый изданием The Wall Street Journal, выявил причины такого разрыва, подчеркнув преимущество Sony в этом противостоянии.
Эпоха Xbox 360 и PlayStation 3 была наиболее удачной для Microsoft, когда продажи обеих консолей были почти равными. Однако в прошлом поколении Sony укрепила свои позиции, и с PlayStation 5 этот отрыв только увеличился. Несмотря на рекламу Xbox Series как самой мощной консоли, у PlayStation 5 есть важное преимущество — эксклюзивные игры. Xbox Series в последние годы не предоставила сильных проектов уровня Halo или Gears of War, и последние эксклюзивы оказались неудачными. Кроме того, сервис Xbox Game Pass, несмотря на его популярность и перспективность, снижает необходимость покупки самой консоли, так как многие игры доступны по подписке.
Тем не менее, Sony тоже сталкивается с трудностями. Недавно компания анонсировала PlayStation 5 Pro, которая вызвала волну негатива из-за высокой цены — 699 долларов (799 евро в Европе) без дискового привода и подставки. Технические улучшения консоли также подверглись критике, так как многие игры до сих пор не поддерживают разрешения, которые были бы по-настоящему высокими для такой мощной платформы. В связи с этим возникают сомнения, что PlayStation 5 Pro сможет достичь ожидаемых продаж, особенно на фоне растущих продаж Xbox Series в Японии после анонса новой модели Sony.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Свежая платформа Intel нашла свое место в ноутбуке ASUS ExpertBook B9 B9403CV для корпоративного сегмента. Здесь есть буквально все что нужно для работы, а вес при этом не превышает килограмма.
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Sony продала 62 миллиона консолей PlayStation 5, а Microsoft только 28,3 млн Xbox SeriesMicrosoft PlayStation Sony Xbox статистика
Эпоха Xbox 360 и PlayStation 3 была наиболее удачной для Microsoft, когда продажи обеих консолей были почти равными. Однако в прошлом поколении Sony укрепила свои позиции
NVIDIA снимает с производства самую мощную видеокарту RTX 4090GeForce RTX NVIDIA видеокарта
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, выпущенная в октябре 2022 года, вскоре завершит свой жизненный цикл, как сообщают китайские источники.