Sony продала 62 мільйони консолей PlayStation 5, а Microsoft лише 28,3 млн. Xbox Series20.09.24
Згідно з останніми даними, компанія Sony продовжує лідирувати в сегменті ігрових консолей, з відвантаженням 61,7 мільйонів PlayStation 5 до червня поточного року. Це більш ніж удвічі перевищує обсяги постачання Xbox Series, що досягли 28,3 мільйона штук. Аналіз ринку, проведений виданням The Wall Street Journal, виявив причини такого розриву, наголосивши на перевагі Sony у цьому протистоянні.
Епоха Xbox 360 і PlayStation 3 була найбільш вдалою для Microsoft, коли продаж обох консолей був майже рівним. Однак у минулому поколінні Sony зміцнила свої позиції, і з PlayStation 5 цей відрив лише збільшився. Незважаючи на рекламу Xbox Series як найпотужнішої консолі, PlayStation 5 має важливу перевагу — ексклюзивні ігри. Xbox Series останніми роками не надала сильних проектів рівня Halo або Gears of War, і останні ексклюзиви виявилися невдалими. Крім того, сервіс Xbox Game Pass, незважаючи на його популярність і перспективність, знижує необхідність купівлі консолі, так як багато ігор доступні за підпискою.
Тим не менш, Sony теж стикається з труднощами. Нещодавно компанія анонсувала PlayStation 5 Pro, яка викликала хвилю негативу через високу ціну – 699 доларів (799 євро в Європі) без дискового приводу та підставки. Технічні поліпшення консолі також зазнали критики, оскільки багато ігор досі не підтримують дозволи, які були б по-справжньому високими для такої потужної платформи. У зв’язку з цим виникають сумніви, що PlayStation 5 Pro зможе досягти очікуваних продажів, особливо на тлі зростання продажів Xbox Series в Японії після анонсу нової моделі Sony.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Компанія Ajax Systems продовжила розширення своєї екосистеми пристроїв, представивши камери для відеоспостереження та відеореєстратор для керування відеопотоками. Достатньо консервативний і усталений тип пристроїв, традиційно для компанії підкріпили глибоким пропрацюванням софту та комплектуючих.
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
Sony продала 62 мільйони консолей PlayStation 5, а Microsoft лише 28,3 млн. Xbox SeriesMicrosoft PlayStation Sony Xbox статистика
Епоха Xbox 360 і PlayStation 3 була найбільш вдалою для Microsoft, коли продаж обох консолей був майже рівним. Однак у минулому поколінні Sony зміцнила свої позиції
NVIDIA знімає з виробництва найпотужнішу відеокарту RTX 4090GeForce RTX NVIDIA відеокарта
Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, випущена у жовтні 2022 року, незабаром завершить свій життєвий цикл, як повідомляють китайські джерела.