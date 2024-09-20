Sony продала 62 мільйони консолей PlayStation 5, а Microsoft лише 28,3 млн. Xbox Series

Згідно з останніми даними, компанія Sony продовжує лідирувати в сегменті ігрових консолей, з відвантаженням 61,7 мільйонів PlayStation 5 до червня поточного року. Це більш ніж удвічі перевищує обсяги постачання Xbox Series, що досягли 28,3 мільйона штук. Аналіз ринку, проведений виданням The Wall Street Journal, виявив причини такого розриву, наголосивши на перевагі Sony у цьому протистоянні.

Епоха Xbox 360 і PlayStation 3 була найбільш вдалою для Microsoft, коли продаж обох консолей був майже рівним. Однак у минулому поколінні Sony зміцнила свої позиції, і з PlayStation 5 цей відрив лише збільшився. Незважаючи на рекламу Xbox Series як найпотужнішої консолі, PlayStation 5 має важливу перевагу — ексклюзивні ігри. Xbox Series останніми роками не надала сильних проектів рівня Halo або Gears of War, і останні ексклюзиви виявилися невдалими. Крім того, сервіс Xbox Game Pass, незважаючи на його популярність і перспективність, знижує необхідність купівлі консолі, так як багато ігор доступні за підпискою.

Тим не менш, Sony теж стикається з труднощами. Нещодавно компанія анонсувала PlayStation 5 Pro, яка викликала хвилю негативу через високу ціну – 699 доларів (799 євро в Європі) без дискового приводу та підставки. Технічні поліпшення консолі також зазнали критики, оскільки багато ігор досі не підтримують дозволи, які були б по-справжньому високими для такої потужної платформи. У зв’язку з цим виникають сумніви, що PlayStation 5 Pro зможе досягти очікуваних продажів, особливо на тлі зростання продажів Xbox Series в Японії після анонсу нової моделі Sony.