Xbox PC Game Pass став дорожчим в Україні03.10.24
З вересня 2024 року для українських гравців передплата PC Game Pass від Microsoft подорожчала на 40 гривень і тепер коштує 230 гривень на місяць, порівняно з попередньою ціною 190 гривень.
Вартість першого 14-денного періоду для нових користувачів залишилася незмінною – 39,99 гривень. Підписка PC Game Pass надає доступ до сотень високоякісних ігор для ПК, включаючи нові ігри, які додаються в день їхнього виходу.
Також передплатники одержують доступ до сервісу EA Play для ПК без додаткової плати, знижки та ексклюзивні пропозиції, а також різні переваги в іграх Riot Games.
Згідно з останніми даними, компанія Sony продовжує лідирувати в сегменті ігрових консолей, з відвантаженням 61,7 мільйона PlayStation 5 до червня поточного року. Це більш ніж удвічі перевищує обсяги постачання Xbox Series, що досягли 28,3 мільйона штук. Аналіз ринку, проведений виданням The Wall Street Journal, виявив причини такого розриву, наголосивши на перевагі Sony у цьому протистоянні.
Епоха Xbox 360 і PlayStation 3 була найбільш вдалою для Microsoft, коли продаж обох консолей був майже рівним. Однак у минулому поколінні Sony зміцнила свої позиції, і з PlayStation 5 цей відрив лише збільшився. Незважаючи на рекламу Xbox Series як найпотужнішої консолі, PlayStation 5 має важливу перевагу — ексклюзивні ігри. Xbox Series останніми роками не надала сильних проектів рівня Halo або Gears of War, і останні ексклюзиви виявилися невдалими. Крім того, сервіс Xbox Game Pass, незважаючи на його популярність і перспективність, знижує необхідність купівлі консолі, так як багато ігор доступні за підпискою.
Тим не менш, Sony теж стикається з труднощами. Нещодавно компанія анонсувала PlayStation 5 Pro, яка викликала хвилю негативу через високу ціну – 699 доларів (799 євро в Європі) без дискового приводу та підставки. Технічні поліпшення консолі також зазнали критики, оскільки багато ігор досі не підтримують дозволи, які були б по-справжньому високими для такої потужної платформи. У зв’язку з цим виникають сумніви, що PlayStation 5 Pro зможе досягти очікуваних продажів, особливо на тлі зростання продажів Xbox Series в Японії після анонсу нової моделі Sony.
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