WWDC 2024: Apple добавила на iPad калькулятор11.06.24
Компания Apple провела вчера большое мероприятие WWDC 2024 посвященное софту и разработке для своих устройств.
Но первым новшеством о котором мы вынуждены рассказать ни свет ни заря — это то что компания добавила на iPad… калькулятор. Через 14 лет после выхода первого iPad.
Калькулятор похож на тот, что есть в iOS, но дополнительно поддерживает Apple Pencil — цифры можно писать стилусом. Программа распознает и решит уравнение благодаря функции, которую Apple называет Math Notes.
Чуть более серьезно. Apple представила программу Smart Script, которая улучшает вид текста при написании с помощью машинного обучения. Программа способна воспроизвести почерк пользователя, проверить орфографию и написать набранный текст нужным стилем.
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WWDC 2024: Apple добавила на iPad калькуляторApple WWDC обновление
Калькулятор похож на тот, что есть в iOS, но дополнительно поддерживает Apple Pencil — цифры на iPad можно писать стилусом.
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