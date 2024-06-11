WWDC 2024: Apple добавила на iPad калькулятор

Компания Apple провела вчера большое мероприятие WWDC 2024 посвященное софту и разработке для своих устройств.

Но первым новшеством о котором мы вынуждены рассказать ни свет ни заря — это то что компания добавила на iPad… калькулятор. Через 14 лет после выхода первого iPad.

Калькулятор похож на тот, что есть в iOS, но дополнительно поддерживает Apple Pencil — цифры можно писать стилусом. Программа распознает и решит уравнение благодаря функции, которую Apple называет Math Notes.

Чуть более серьезно. Apple представила программу Smart Script, которая улучшает вид текста при написании с помощью машинного обучения. Программа способна воспроизвести почерк пользователя, проверить орфографию и написать набранный текст нужным стилем.