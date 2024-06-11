WWDC 2024: Apple додала на iPad калькулятор

Компанія Apple провела вчора великий захід WWDC 2024, присвячений софту та розробці для своїх пристроїв.

Але першим нововведенням про яке ми змушені розповісти ні світло ні зоря – це те, що компанія додала на iPad… калькулятор. Через 14 років після виходу першого iPad.

Калькулятор схожий на той, що є в iOS, але додатково підтримує Apple Pencil – цифри можна писати стілусом. Програма розпізнає та розв’яже рівняння завдяки функції, яку Apple називає Math Notes.

Трохи серйозніше. Apple представила програму Smart Script, яка покращує вигляд тексту під час написання за допомогою машинного навчання. Програма здатна відтворити почерк користувача, перевірити орфографію та написати набраний текст потрібним стилем.