WhatsApp тестирует функцию офлайн-перевода сообщений

У бета-версії месенджера WhatsApp з’явилася нова функція перекладу повідомлень, яка поки що доступна обмеженому колу користувачів Android. За даними WABetaInfo, йдеться про версію 2.25.12.25, а в найближчу годину оновлення має охопити ширшу аудиторію бета-тестувальників.

Функція підтримує переклад з кількох мов — зокрема, іспанської, арабської, португальської, гінді та російської. Переклад виконується без підключення до інтернету: для цього потрібно завантажити мовний пакет. Окремо можна встановити пакет, який автоматично визначає мову вхідного повідомлення та здійснює переклад.

Налаштування функції доступні в інформації про чат — як для особистих, так і для групових розмов. Користувач може вибрати між автоматичним перекладом або ручним, активуючи його через меню повідомлення.

Оскільки обробка відбувається без використання онлайн-серверів, точність перекладу може бути нижчою, ніж у сервісів на кшталт Google Translate. Водночас такий підхід дозволяє не передавати зміст повідомлень до Meta, що забезпечує більшу конфіденційність. Користувачі також можуть залишати зворотний зв’язок щодо якості перекладу без надсилання тексту на хмару.

Також раніше повідомлялося, що WhatsApp працює над новими налаштуваннями конфіденційності, які дозволяють обмежити можливість експорту чатів та керувати автоматичним збереженням отриманих медіа. У бета-версії WhatsApp для iOS вже з’явився перемикач, який дозволяє заборонити експорт історії окремими контактами або в межах груп.

В WhatsApp появилась новая функция, позволяющая пользователям добавлять музыкальные треки в статусы. Эта опция работает по принципу, схожему с тем, что уже реализовано в Instagram Stories.

Теперь при создании статуса на экране появляется значок музыкальной ноты, который открывает доступ к обширной библиотеке аудиозаписей. Пользователи могут выбрать трек из множества доступных композиций, включая как популярные хиты, так и свежие релизы. Также предусмотрена возможность указать конкретный фрагмент песни. Если статус оформлен в виде фотографии, продолжительность музыкального сопровождения составит до 15 секунд, а если в формате видео — до 60 секунд.

Сообщается, что статусы останутся защищенными благодаря технологии сквозного шифрования, что исключает возможность просмотра их содержимого со стороны компании, включая добавленные аудиофайлы. Функция уже начала постепенно распространяться среди пользователей и в ближайшие недели станет доступна во всех регионах.