WhatsApp тестує функцію офлайн-перекладу повідомлень

У бета-версії месенджера WhatsApp з’явилася нова функція перекладу повідомлень, яка поки що доступна обмеженому колу користувачів Android. За даними WABetaInfo, йдеться про версію 2.25.12.25, а найближчим часом оновлення має охопити ширшу аудиторію бета-тестувальників.

Функція підтримує переклад з кількох мов — зокрема, іспанської, арабської, португальської, гінді та російської. Переклад виконується без підключення до Інтернету: для цього потрібно завантажити мовний пакет. Окремо можна встановити пакет, який автоматично визначає мову вхідного повідомлення та здійснює переклад.

Налаштування функції доступні в інформації про чат – як для особистих, так і для групових розмов. Користувач може вибрати між автоматичним перекладом або ручним, активуючи його через меню повідомлення.

Оскільки обробка відбувається без використання онлайн-серверів, точність перекладу може бути нижчою, ніж у сервісів на кшталт Google Translate. Водночас такий підхід дозволяє не передавати зміст повідомлень до Meta, що забезпечує більшу конфіденційність. Користувачі також можуть залишати зворотний зв’язок щодо якості перекладу без надсилання тексту на хмару.

Також раніше повідомлялося, що WhatsApp працює над новими налаштуваннями конфіденційності, які дозволяють обмежити можливість експорту чатів та керувати автоматичним збереженням отриманих медіа. У бета-версії WhatsApp для iOS вже з’явився перемикач, який дозволяє заборонити експорт історії окремими контактами або в межах груп.

У WhatsApp з’явилася нова функція, що дозволяє користувачам додавати музичні треки до статусів. Ця опція працює за принципом, схожим на те, що вже реалізовано в Instagram Stories.

Тепер під час створення статусу на екрані з’являється піктограма музичної ноти, яка відкриває доступ до широкої бібліотеки аудіозаписів. Користувачі можуть вибрати трек з багатьох доступних композицій, включаючи як популярні хіти, так і свіжі релізи. Також передбачено можливість вказати конкретний фрагмент пісні. Якщо статус оформлений у вигляді фотографії, тривалість музичного супроводу становитиме до 15 секунд, а якщо у форматі відео – до 60 секунд.

Повідомляється, що статуси залишаться захищеними завдяки технології наскрізного шифрування, що унеможливлює перегляд їхнього вмісту з боку компанії, включаючи додані аудіофайли. Функція вже почала поступово поширюватися серед користувачів і найближчими тижнями стане доступною у всіх регіонах.