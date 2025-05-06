WhatsApp пользуются 3 млрд человек каждый месяц06.05.25
WhatsApp по-прежнему входит в тройку самых востребованных мессенджеров в мире: число его активных пользователей превысило отметку в 3 миллиарда человек. Об этом сообщил глава компании Meta Марк Цукерберг, комментируя финансовые результаты за первый квартал 2025 года.
Сервис, купленный Meta еще в 2014 году за $19 миллиардов, когда сделка воспринималась как рискованная, сегодня стал одним из ключевых цифровых активов корпорации. WhatsApp продолжает оставаться бесплатным и не содержит встроенной рекламы, однако приносит ощутимую прибыль благодаря инструментам, предназначенным для бизнес-аудитории. За отчетный период они обеспечили компании доход в размере $510 миллионов.
Отдельное внимание в стратегии Meta занимает развитие ИИ-инструментов. По словам финансового директора компании Сьюзан Ли, наибольшая вовлеченность пользователей с Meta AI зафиксирована именно в WhatsApp. Больше всего обращений к виртуальному ассистенту происходит в рамках приватных переписок.
На базе WhatsApp Business Meta проводит тестирование новых решений, в том числе систем управления чат-ботами. Разрабатывается интерфейс и аналитическая панель, которые позволят компаниям обучать корпоративные ИИ-модели с использованием собственных данных, включая информацию с сайтов, бизнес-профилей в WhatsApp, Instagram и Facebook. Одновременно ведется работа над интеграцией ассистента с ИИ в клиентскую переписку.
В ближайшее время Meta планирует сосредоточиться на усилении защищенности платформы и расширении ее функциональности для коммерческого использования.
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