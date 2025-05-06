У WhatsApp спілкуються 3 млрд користувачів щомісяця06.05.25
WhatsApp, як і раніше, входить до трійки найбільш затребуваних месенджерів у світі: кількість його активних користувачів перевищила позначку в 3 мільярди людей. Про це повідомив голова компанії Meta Марк Цукерберг, коментуючи фінансові результати першого кварталу 2025 року.
Сервіс, куплений Meta ще у 2014 році за $19 мільярдів, коли операція сприймалася як ризикована, сьогодні став одним із ключових цифрових активів корпорації. WhatsApp продовжує залишатися безкоштовним і не містить вбудованої реклами, проте приносить відчутний прибуток завдяки інструментам, призначеним для бізнес-аудиторії. За звітний період вони забезпечили компанії дохід у розмірі 510 мільйонів доларів.
Окрема увага у стратегії Meta займає розвиток ШІ-інструментів. За словами фінансового директора компанії Сьюзан Лі, найбільше залучення користувачів з Meta AI зафіксовано саме в WhatsApp. Найбільше звернень до віртуального асистента відбувається у рамках приватних листування.
На базі WhatsApp Business Meta проводить тестування нових рішень, у тому числі систем керування чат-ботами. Розробляється інтерфейс та аналітична панель, які дозволять компаніям навчати корпоративні ШІ-моделі з використанням власних даних, включаючи інформацію з сайтів, бізнес-профілів у WhatsApp, Instagram та Facebook. Одночасно ведеться робота над інтеграцією помічника з ІІ в клієнтське листування.
Найближчим часом Meta планує зосередитись на посиленні захищеності платформи та розширенні її функціональності для комерційного використання.
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