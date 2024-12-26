WhatsApp на старых Android-смартфонах перестанет работать со следующего года26.12.24
С 1 января 2025 года WhatsApp прекратит поддержку ряда старых Android-смартфонов, выпущенных более десяти лет назад. Обновление затронет устройства, работающие на Android KitKat 2013 года, которые больше не соответствуют требованиям новых функций и стандартов безопасности.
Под прекращение поддержки попадают модели от Samsung (Galaxy S3, Note 2, Ace 3, S4 Mini), Motorola (Moto G 1-го поколения, Razr HD, Moto E 2014), HTC (One X, One X+, Desire 500, Desire 601), LG (Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90) и Sony (Xperia Z, SP, T, V).
Компания Meta рекомендует пользователям этих устройств создать резервные копии чатов и перейти на более современные модели смартфонов, чтобы сохранить доступ к мессенджеру и его функциям.
WhatsApp представил обновление с четырьмя улучшениями для видеозвонков. Теперь пользователи могут выбирать, кого из участников группы пригласить на звонок, избегая уведомления всех её членов. Появились фильтры и анимации, которые можно применять в реальном времени. Десктопная версия WhatsApp получила отдельную секцию для видеозвонков, что делает их запуск и создание ссылок удобнее.
Также улучшено качество видеозвонков — теперь они поддерживают более высокое разрешение и четкость изображения.Чтобы воспользоваться новыми функциями, обновите приложение через Google Play Store или Apple App Store.
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