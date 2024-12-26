WhatsApp на старих Android-смартфонах перестане працювати з наступного року

З 1 січня 2025 WhatsApp припинить підтримку ряду старих Android-смартфонів, випущених більше десяти років тому. Оновлення торкнеться пристрої, що працюють на Android KitKat 2013 року, які більше не відповідають вимогам нових функцій та стандартів безпеки.

Під припинення підтримки потрапляють моделі від Samsung (Galaxy S3, Note 2, Ace 3, S4 Mini), Motorola (Moto G 1-го покоління, Razr HD, Moto E 2014), HTC (One X, One X+, Desire 500, Desire 601), LG (Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90) та Sony (Xperia Z, SP, T, V).

Компанія Meta рекомендує користувачам цих пристроїв створити резервні копії чатів та перейти на більш сучасні моделі смартфонів, щоб зберегти доступ до месенджера та його функцій.



WhatsApp представив оновлення з чотирма покращеннями для відеодзвінків. Тепер користувачі можуть вибирати, кого з учасників групи запросити на дзвінок, уникаючи сповіщення всіх її членів. З’явилися фільтри та анімації, які можна застосовувати у реальному часі. Десктопна версія WhatsApp отримала окрему секцію для відеодзвінків, що робить їх запуск та створення посилань зручнішим.

Також покращено якість відеодзвінків — тепер вони підтримують більш високу роздільну здатність і чіткість зображення. “> Щоб скористатися новими функціями, оновіть програму через Google Play Store або Apple App Store.