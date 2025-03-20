Western Digital представила жесткий диск на 26 ТБ для NAS

Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro объемом 26 ТБ, предназначенный для сетевых хранилищ (NAS).

Накопитель использует традиционную магнитную запись (CMR), что обеспечивает стабильную скорость записи без задержек, характерных для SMR. Устройство оснащено шпинделем с частотой 7200 об/мин, 512 МБ кэш-памяти и интерфейсом SATA со скоростью передачи данных до 272 МБ/с, улучшенной благодаря технологии OptiNAND.

WD Red Pro оптимизирован для RAID-массивов и оснащен антивибрационной технологией с внутренними датчиками. Средний срок службы составляет 2,5 млн часов, а годовой объем передачи данных — до 550 ТБ.

Накопитель ориентирован на хранение больших объемов информации, включая видео в 8K и резервные копии Blu-ray. Стоимость составляет $569,99.

Western Digital (WD), один из ведущих производителей твердотельных накопителей и жестких дисков, прекращает выпуск SSD. Компания официально завершила отделение подразделения, занимавшегося NAND-памятью, передав его SanDisk.

Теперь WD сосредоточится исключительно на жестких дисках, а производство SSD продолжит SanDisk, которая фактически управляла этим направлением уже с прошлого года. Флеш-операции WD изначально зависели от производства Kioxia (бывшая Toshiba), и, скорее всего, SanDisk продолжит сотрудничество с этим или другим поставщиком, например, Samsung.

Для пользователей это означает лишь смену бренда: новые SSD WD больше не появятся, но их аналоги будут продаваться под маркой SanDisk. Однако остается открытым вопрос позиционирования – название SanDisk традиционно ассоциируется с картами памяти, а не с высокопроизводительными SSD.

Этот шаг не стал неожиданностью, так как о нем объявили еще в октябре 2023 года. Кроме того, WD в последнее время сталкивалась с проблемами в этом сегменте, включая судебные иски из-за сбоев в работе внешних SSD SanDisk.

Геймерам, привыкшим к WD Black SN850X и другим популярным моделям, теперь предстоит ориентироваться на продукцию SanDisk или конкурентов, таких как Samsung и Crucial.