Western Digital представила жорсткий диск на 26 ТБ для NAS

Western Digital представила жорсткий диск WD Red Pro об’ємом 26 ТБ, призначений для мережевих сховищ (NAS).

Накопичувач використовує традиційний магнітний запис (CMR), що забезпечує стабільну швидкість запису без затримок, характерних для SMR. Пристрій оснащений шпинделем із частотою 7200 об/хв, 512 МБ кеш-пам’яті та інтерфейсом SATA зі швидкістю передачі даних до 272 МБ/с, покращеною завдяки технології OptiNAND.

WD Red Pro оптимізований для RAID-масивів та оснащений антивібраційною технологією із внутрішніми датчиками. Середній термін служби складає 2,5 млн. годин, а річний обсяг передачі даних – до 550 ТБ.

Накопичувач орієнтований на зберігання великих обсягів інформації, включаючи відео в 8K та резервні копії Blu-ray. Вартість складає $569,99.

Western Digital (WD), один із провідних виробників твердотільних накопичувачів та жорстких дисків, припиняє випуск SSD. Компанія офіційно завершила відділення підрозділу NAND-пам’яті, передавши його SanDisk.

Тепер WD зосередиться виключно на жорстких дисках, а виробництво SSD продовжить SanDisk, яка фактично керувала цим напрямком уже минулого року. Флеш-операції WD спочатку залежали від виробництва Kioxia (колишня Toshiba), і, швидше за все, SanDisk продовжить співпрацю з цим чи іншим постачальником, наприклад Samsung.

Для користувачів це означає лише зміну бренду: нові SSD WD більше не з’являться, але аналоги продаватимуться під маркою SanDisk. Однак залишається відкритим питання позиціонування – назва SanDisk традиційно асоціюється з картами пам’яті, а не високопродуктивними SSD.

Цей крок не став несподіванкою, оскільки про нього оголосили ще у жовтні 2023 року. Крім того, WD останнім часом стикалася з проблемами у цьому сегменті, включаючи судові позови через збої в роботі зовнішніх SSD SanDisk.

Геймери, що звикли до WD Black SN850X та інших популярних моделей, тепер мають орієнтуватися на продукцію SanDisk або конкурентів, таких як Samsung і Crucial.