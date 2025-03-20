Western Digital представила жорсткий диск на 26 ТБ для NAS20.03.25
Western Digital представила жорсткий диск WD Red Pro об’ємом 26 ТБ, призначений для мережевих сховищ (NAS).
Накопичувач використовує традиційний магнітний запис (CMR), що забезпечує стабільну швидкість запису без затримок, характерних для SMR. Пристрій оснащений шпинделем із частотою 7200 об/хв, 512 МБ кеш-пам’яті та інтерфейсом SATA зі швидкістю передачі даних до 272 МБ/с, покращеною завдяки технології OptiNAND.
WD Red Pro оптимізований для RAID-масивів та оснащений антивібраційною технологією із внутрішніми датчиками. Середній термін служби складає 2,5 млн. годин, а річний обсяг передачі даних – до 550 ТБ.
Накопичувач орієнтований на зберігання великих обсягів інформації, включаючи відео в 8K та резервні копії Blu-ray. Вартість складає $569,99.
Western Digital (WD), один із провідних виробників твердотільних накопичувачів та жорстких дисків, припиняє випуск SSD. Компанія офіційно завершила відділення підрозділу NAND-пам’яті, передавши його SanDisk.
Тепер WD зосередиться виключно на жорстких дисках, а виробництво SSD продовжить SanDisk, яка фактично керувала цим напрямком уже минулого року. Флеш-операції WD спочатку залежали від виробництва Kioxia (колишня Toshiba), і, швидше за все, SanDisk продовжить співпрацю з цим чи іншим постачальником, наприклад Samsung.
Для користувачів це означає лише зміну бренду: нові SSD WD більше не з’являться, але аналоги продаватимуться під маркою SanDisk. Однак залишається відкритим питання позиціонування – назва SanDisk традиційно асоціюється з картами пам’яті, а не високопродуктивними SSD.
Цей крок не став несподіванкою, оскільки про нього оголосили ще у жовтні 2023 року. Крім того, WD останнім часом стикалася з проблемами у цьому сегменті, включаючи судові позови через збої в роботі зовнішніх SSD SanDisk.
Геймери, що звикли до WD Black SN850X та інших популярних моделей, тепер мають орієнтуватися на продукцію SanDisk або конкурентів, таких як Samsung і Crucial.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Ми вже тестували збалансовані ігрові ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 та Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього – Predator Helios Neo 16
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Київстар купила сервіс Uklon за $155,2 млн – рекордна сума угоди для України за програму бізнес Київстар події в Україні Уклон
Купівля Uklon дозволяє Київстару розширити список своїх послуг за межі мобільного зв’язку та інтернету, інтегруючи сервіси замовлення авто, доставки та реклами
Монітор Gigabyte MO27U2 оснащений 27″-матрицею QD-OLED 4K 240 Гц Gigabyte монiтор
Gigabyte анонсувала ігровий монітор MO27U2 QD-OLED, оснащений 27-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 240 Гц. Новинка орієнтована на геймерів та універсальне використання.
Київстар купила сервіс Uklon за $155,2 млн – рекордна сума угоди для України за програму
Монітор Gigabyte MO27U2 оснащений 27″-матрицею QD-OLED 4K 240 Гц
Дослідження: боти в іграх псують ставленная до гри або зовсім змушують перестати грати
Super Flower Leadex Platinum – 2800-ватний блок живлення з чотирма роз’ємами 12V-2×6
Western Digital представила жорсткий диск на 26 ТБ для NAS
Монітор ViewSonic ColorPro VP2788-5K планується як альтернатива Apple Studio Display
Kensington випустила мишку з трекболом
Google Assistant йде на відпочинок. Замість нього буде ШІ Gemini, окрім старих смартфонів
Counter-Strike 2 встановив рекорд онлайну – 1,825 млн гравців
RCS-повідомлення на Android та iOS отримають наскрізне шифрування
Valve: Гравці провели 330 млн годин за Steam Deck у 2024 році
ChatGPT тепер можна зробити асистентом за промовчанням в Android
Гра Fortnite вийде для Windows-пристроїв з ARM