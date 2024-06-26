WD Blue SN5000 — новые SSD от Western Digital формата M.2 2280 емкостью 500 ГБ- 4 ТБ

Western Digital добавила в свой ассортимент новую линейку твердотельных накопителей WD Blue SN5000.

Эти NVMe SSD формата M.2 2280 поддерживают интерфейс PCI Express 4.0 x4 и доступны в емкостях от 500 ГБ до 4 ТБ. В основе этих накопителей лежит контроллер собственной разработки Western Digital, который не имеет внешнего буфера DRAM. Модели объемом до 2 ТБ используют микросхемы памяти 3D NAND TLC, в то время как 4-терабайтная версия основана на чипах 3D NAND QLC.

Согласно спецификациям, новые SSD WD Blue SN5000 обещают последовательные скорости чтения до 5500 Мбайт/с и записи до 5000 Мбайт/с, а также до 730 тыс./900 тыс. IOPS (чтение/запись) для максимальной производительности. Показатель TBW (Total Bytes Written) варьируется от 300 до 1200 Тбайт в зависимости от емкости SSD.

Цены на новинки в зарубежных магазинах начинаются от $80 за модель на 500 ГБ и $90 за модель на 1 ТБ. SSD емкостью 2 и 4 ТБ стоят от $150 и $290 соответственно.