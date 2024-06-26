WD Blue SN5000 – нові SSD M.2 2280 M.2 2280 від Western Digital ємністю 500 ГБ-4 ТБ

Western Digital додала до свого асортименту нову лінійку твердотільних накопичувачів WD Blue SN5000.

Ці NVMe SSD формату M.2 2280 підтримують інтерфейс PCI Express 4.0 x4 та доступні в ємностях від 500 ГБ до 4 ТБ. У цих накопичувачів лежить контролер власної розробки Western Digital, який має зовнішнього буфера DRAM. Моделі об’ємом до 2 ТБ використовують мікросхеми пам’яті 3D NAND TLC, тоді як 4-терабайтна версія базується на чіпах 3D NAND QLC.

Згідно зі специфікаціями, нові SSD WD Blue SN5000 обіцяють послідовні швидкості читання до 5500 Мбайт/с та запису до 5000 Мбайт/с, а також до 730 тис./900 тис. IOPS (читання/запис) для максимальної продуктивності. Показник TBW (Total Bytes Written) варіюється від 300 до 1200 Тбайт залежно від ємності SSD.

Ціни на новинки у закордонних магазинах починаються від $80 за модель на 500 ГБ та $90 за модель на 1 ТБ. SSD ємністю 2 та 4 ТБ коштують від $150 та $290 відповідно.