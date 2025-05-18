Впервые в истории: убитый выступил в суде с речью — благодаря ИИ

Необычный и в то же время пронзительный прецедент зафиксирован на этой неделе в Аризоне. В рамках судебного процесса по делу об убийстве Кристофера Пелки, произошедшем в 2021 году, суд предоставил слово… самому погибшему — воссозданному с помощью технологий искусственного интеллекта.

На слушании по делу Габриэля Хоркаситаса, признанного виновным в убийстве Пелки во время ограбления, судья удовлетворил просьбу семьи погибшего и разрешил показать в зале суда AI-видео, в котором воссозданный голос и облик Криса Пелки напрямую обратился к обвиняемому.

В обращении, написанном родственниками Пелки, виртуальный образ произнёс:



«Жаль, что мы столкнулись с тобой в тот день при таких обстоятельствах. В другой жизни мы, вероятно, могли бы быть друзьями. Я верю в прощение и в Бога, который прощает. Я всегда верил и верю до сих пор.»

Видеоролик включал отрывки из реальных записей с участием Криса, что позволило участникам слушания сопоставить виртуальный образ с подлинной личностью погибшего. По словам членов семьи, цель выступления заключалась не в обвинении, а в демонстрации человечности, потерянной в результате трагедии.

Судья Тодд Лэнг отметил эмоциональную силу и инновационность выступления, назвав его «свидетельством возможностей современных технологий». Поддержку выразила и глава Верховного суда Аризоны Энн А. Скотт Тиммер. По её словам, использование ИИ может открыть новые формы выражения для жертв и их близких в рамках судебной системы.

Хоркаситас в итоге был приговорён к 10,5 годам лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийстве. Несмотря на беспрецедентность случая, многие юристы и наблюдатели сходятся во мнении, что подобные методы, при осторожном и этическом применении, могут стать частью будущего правосудия.