Вперше в історії: убитий виступив у суді з промовою – завдяки ШІ18.05.25
Незвичайний і водночас пронизливий прецедент зафіксовано цього тижня в Арізоні. У рамках судового процесу у справі про вбивство Крістофера Пелкі, яке сталося у 2021 році, суд надав слово… самому загиблому — відтвореному за допомогою технологій штучного інтелекту.
На слуханні у справі Габріеля Хоркасітаса, визнаного винним у вбивстві Пелки під час пограбування, суддя задовольнив прохання сім’ї загиблого та дозволив показати в залі суду AI-відео, в якому відтворений голос та образ Кріса Пелкі безпосередньо звернувся до обвинуваченого.
У зверненні, написаному родичами Пелки, віртуальний образ сказав:
«Шкода, що ми зіткнулися з тобою в той день за таких обставин. В іншому житті ми могли б бути друзями. Я вірю у прощення і в Бога, який прощає. Я завжди вірив і досі вірю.»
Відеоролик включав уривки із реальних записів за участю Кріса, що дозволило учасникам слухання зіставити віртуальний образ із справжньою особистістю загиблого. За словами членів сім’ї, мета виступу полягала не в звинуваченні, а в демонстрації людяності, втраченої внаслідок трагедії.
Суддя Тодд Ленг відзначив емоційну силу та інноваційність виступу, назвавши його «свідченням можливостей сучасних технологій». Підтримку висловила голова Верховного суду Арізони Енн А. Скотт Тіммер. За її словами, використання ІІ може відкрити нові форми висловлювання для жертв та їхніх близьких у рамках судової системи.
Хоркасітаса в результаті було засуджено до 10,5 років позбавлення волі за звинуваченням у ненавмисному вбивстві. Незважаючи на безпрецедентність випадку, багато юристів та спостерігачів сходяться на думці, що подібні методи, при обережному та етичному застосуванні, можуть стати частиною майбутнього правосуддя.
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