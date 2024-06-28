Volkswagen и Rivian будут вместе создавать программную платформу для автомобилей

Volkswagen и Rivian заключили партнерство на сумму 5 миллиардов долларов для разработки программно-определяемых транспортных средств (software-defined vehicles). Совместная работа будет сосредоточена на зональной архитектуре Rivian, что значительно уменьшает сложность электропроводки и электроники в электромобилях. Это партнерство позволит использовать общие возможности компаний для выпуска новых автомобилей, при этом каждая компания продолжит производить свои собственные модели.

Сумма сотрудничества распределена на несколько компонентов. Volkswagen инвестирует 1 миллиард долларов в компанию Rivian, с последующими инвестициями на такую же сумму в 2025 и 2026 годах. Volkswagen также планирует вложить в совместное предприятие 2 миллиарда долларов, частично при запуске и частично в виде кредита в 2026 году.

Эта работа позволит Volkswagen адаптировать фирменную зональную архитектуру Rivian для своих будущих автомобилей. Rivian, столкнувшаяся с финансовыми трудностями, включая отказ от планов по заводу в Грузии и сокращение 10% персонала, может стабилизироваться благодаря этому значимому соглашению с ведущим автопроизводителем.