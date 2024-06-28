Volkswagen та Rivian будуть разом створювати програмну платформу для автомобілів28.06.24
Volkswagen і Rivian уклали партнерство на суму 5 мільярдів доларів для розробки програмно-визначених транспортних засобів (software-defined vehicles). Спільна робота буде зосереджена на зональній архітектурі Rivian, що значно зменшує складність електропроводки та електроніки в електромобілях. Це партнерство дозволить використовувати спільні можливості компаній для випуску нових автомобілів, кожна компанія продовжить виробляти свої власні моделі.
Суму співробітництва розподілено на кілька компонентів. Volkswagen інвестує 1 мільярд доларів у компанію Rivian, з наступними інвестиціями на таку ж суму у 2025 та 2026 роках. Volkswagen також планує вкласти у спільне підприємство 2 мільярди доларів, частково при запуску та частково у вигляді кредиту у 2026 році.
Ця робота дозволить Volkswagen адаптувати фірмову зональну архітектуру Rivian для майбутніх автомобілів. Rivian, що зіткнулася з фінансовими труднощами, включаючи відмову від планів заводу в Грузії та скорочення 10% персоналу, може стабілізуватися завдяки цій значній угоді з провідним автовиробником.
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