Volkswagen Golf GTI Edition 50 будет самым мощным серийным GTI25.06.25
В честь 50-летия модели GTI, которое состоится в 2026 году, Volkswagen подготовил специальную версию — Golf GTI Edition 50. Хэтчбек получил форсированный до 325 л.с. (239 кВт) 2.0-литровый турбодвигатель и стал самым мощным серийным GTI за всё время.
Модифицированный мотор развивает 420 Нм крутящего момента — это на 50 Нм больше, чем у Golf GTI Clubsport. Подвеска была адаптирована под возросшую мощность: автомобиль стал ниже стандартной версии на 15 мм.
Для любителей максимальной динамики предусмотрен опциональный пакет GTI Performance: он включает полуслики Bridgestone Potenza Race, 19-дюймовые кованые диски Warmenau (на 3 кг легче стандартных), а также титановую выхлопную систему Akrapovič, которая снижает массу автомобиля ещё на 11 кг. Клиренс при этом уменьшается дополнительно на 5 мм.
В экстерьере и салоне представлены фирменные элементы юбилейной версии. Golf GTI Edition 50 будет предлагаться в пяти цветах, включая эксклюзивные Dark Moss Green Metallic и Tornado Red — последний является отсылкой к культовым моделям прошлых поколений GTI.
Производство стартует в Вольфсбурге в конце 2025 года, а первые поставки начнутся в начале 2026-го — к официальному юбилею оригинального Golf GTI 1976 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Расскажем про портативный аккумулятор Ugreen Uno с номинальной емкостью 10 000 мА·ч и набором дополнительных плюшек
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Volkswagen Golf GTI Edition 50 будет самым мощным серийным GTI Volkswagen автомобиль история
Модифицированный мотор Volkswagen Golf GTI Edition 50 развивает 420 Нм крутящего момента — это на 50 Нм больше, чем у Golf GTI Clubsport
lifecell запустил единый номер для eSIM на смарт-часах и смартфонах оператор события в Украине телеком
lifecell представил услугу Number Sharing, которая позволяет использовать один мобильный номер и тариф одновременно на смартфоне и смарт-часах с поддержкой eSIM
Volkswagen Golf GTI Edition 50 будет самым мощным серийным GTI
lifecell запустил единый номер для eSIM на смарт-часах и смартфонах
60 устройств Samsung которые получат One UI 8 на базе Android 16
Cloudflare рассказал о крупнейшей DDoS-атаке в истории
Fractal Design выпустила свою первую наушники-гарнитуру
В WhatsApp появится реклама
Смартфоны Motorola которые получат Android 16
Какие потребности MacBook Air M2 все еще может закрыть в 2025 году
TWS-наушники Sony WF-C710N получили прозрачный корпус
Anker отозвала более миллиона павербанков
Индусы выпустили SUV Harrier.ev c дрифт-режимом по цене $25 000