Volkswagen Golf GTI Edition 50 будет самым мощным серийным GTI

В честь 50-летия модели GTI, которое состоится в 2026 году, Volkswagen подготовил специальную версию — Golf GTI Edition 50. Хэтчбек получил форсированный до 325 л.с. (239 кВт) 2.0-литровый турбодвигатель и стал самым мощным серийным GTI за всё время.

Модифицированный мотор развивает 420 Нм крутящего момента — это на 50 Нм больше, чем у Golf GTI Clubsport. Подвеска была адаптирована под возросшую мощность: автомобиль стал ниже стандартной версии на 15 мм.

Для любителей максимальной динамики предусмотрен опциональный пакет GTI Performance: он включает полуслики Bridgestone Potenza Race, 19-дюймовые кованые диски Warmenau (на 3 кг легче стандартных), а также титановую выхлопную систему Akrapovič, которая снижает массу автомобиля ещё на 11 кг. Клиренс при этом уменьшается дополнительно на 5 мм.

В экстерьере и салоне представлены фирменные элементы юбилейной версии. Golf GTI Edition 50 будет предлагаться в пяти цветах, включая эксклюзивные Dark Moss Green Metallic и Tornado Red — последний является отсылкой к культовым моделям прошлых поколений GTI.

Производство стартует в Вольфсбурге в конце 2025 года, а первые поставки начнутся в начале 2026-го — к официальному юбилею оригинального Golf GTI 1976 года.